Flamengo pensa em fechar com astro ‘mundial’ e outros 3 reforços caso conquiste a Libertadores

Marcos Braz falou sobre o projeto de transformar o Rubro-Negro em bicampeão mundial

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Braz é vice de futebol do Flamengo



O Flamengo fará a final da Copa Libertadores da América 2022 diante do Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador, no dia 29 de outubro, às 17 horas (de Brasília). Em caso de título, o Rubro-Negro fará ao menos quatro contratações, sendo uma delas de impacto mundial. Quem garante é o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, que falou sobre o desejo de reforçar a equipe em caso de disputa do Mundial de Clubes. “Qualquer time que é campeão da Libertadores, joga seu Mundial em dezembro. E quando você joga seu Mundial em dezembro, as janelas estão fechadas. Por exemplo, o Palmeiras tinha a oportunidade ano passado de jogar o Mundial em fevereiro, ele poderia ou não ter feito contratações. Isso aí, quem tinha que analisar e analisou, foi o Palmeiras”, disse o dirigente, no “Canal do Benja”, nesta quinta-feira, 15. “O Flamengo caso seja campeão da Libertadores, ele disputará o Mundial em março, com as janelas abertas. Nada mais natural e plausível é que nas janelas a gente se reforce ainda mais. O nosso pensamento é trazer quatro jogadores, e um destes acima da média. Ou seja, de referência mundial”, finalizou.