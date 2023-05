Copa do Brasil: Flamengo terá desfalques importantes diante do Fluminense

As boas notícias ficam por conta de Éverton Cebolinha, Matheus França e Thiago Maia, que participaram das atividades normalmente nesta segunda-feira

THIAGO MENDES/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada



O técnico Jorge Sampaoli terá problemas para escalar o Flamengo diante do Fluminense, no jogo marcado para esta terça-feira, 16, no Maracanã, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Artilheiro do Rubro-Negro na temporada, Pedro permanece se recuperando de uma lesão, não treinou nesta segunda-feira e está praticamente descartado. O zagueiro David Luiz, por sua vez, já é dado como desfalque certo depois de sentir dores na vitória sobre o Bahia. As boas notícias ficam por conta de Éverton Cebolinha, Matheus França e Thiago Maia, que participaram das atividades normalmente. O goleiro Matheus Cunha tem boas chances de jogar, enquanto Gerson deverá ser relacionado. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília). O duelo de volta acontece em 1º de junho no mesmo estádio.