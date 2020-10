Copa do Brasil: Fortaleza x São Paulo abrem oitavas de final do torneio

Confrontos de ida e volta começam em 14 de setembro e vão até 5 de novembro

Dudu Oliveira/Fortaleza Fortaleza abrirá série de confrontos contra o São Paulo



A CBF divulgou no fim da noite desta quarta-feira a tabela das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro confronto será entre o Fortaleza, de Rogério Ceni, e São Paulo, no dia 14 de outubro, às 19h15, no Castelão. O jogo de volta, no Morumbi, será em um domingo, 25 de outubro, às 20h30 – o que significa que o duelo estará encerrado antes mesmo que os outros sete da fase tenham sido iniciados.

Botafogo e Cuiabá se encontram em duas terças-feiras. No dia 27, às 21h30, no Engenhão, e no dia 3 de novembro, às 19h, na Arena Pantanal. Na quarta, 28 de outubro, quatro jogos estão previstos: Santos x Ceará, às 16h, na Vila Belmiro; Atlético-GO x Internacional, às 19h, no Estádio Olímpico; Athletico-PR x Flamengo, na Arena da Baixada; e Corinthians x América-MG, na Neo Química Arena, ambos às 21h30.

Das quatro séries, uma terá o jogo de volta na terça-feira seguinte, 3 de novembro, às 21h30, entre Ceará e Santos. No dia 4, o Inter recebe o Atlético-GO no Beira-Rio. Já às 21h30, Flamengo e Corinthians disputam contra Athletico-PR e América-MG, no Maracanã e no Independência, respectivamente.

Já os confrontos Palmeiras x Red Bull Bragantino e Grêmio x Juventude serão realizados em duas quintas-feiras. No dia 29, o duelo no Nabi Abi Cheidid será às 19h, com o confronto na Arena do Grêmio sendo às 21h30. Os horários são os mesmos nos duelos de volta, em 5 de novembro, no Allianz Parque e no Alfredo Jaconi.

Confira a tabela detalhada:

Jogos de ida

14/10

19h15 – Fortaleza x São Paulo

27/10

21h30 – Botafogo x Cuiabá

28/10

16h – Santos x Ceará

19h – Atlético-GO x Internacional

21h30 – Corinthians x América-MG

21h30 – Athletico-PR x Flamengo

29/10

19h – Bragantino x Palmeiras

21h30 – Grêmio x Juventude

Jogos de volta

25/10

20h30 – São Paulo x Fortaleza

03/11

19h – Cuiabá x Botafogo

21h30 – Ceará x Santos

04/11

19h – Internacional x Atlético-GO

21h30 – América-MG x Corinthians

21h30 – Flamengo x Athletico-PR

05/11

19h – Palmeiras x Bragantino

21h30 – Juventude x Grêmio

* Com Estadão Conteúdo