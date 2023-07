Copa do Mundo feminina: Goleira defende pênalti e Nigéria empata com o Canadá

Atuais campeãs olímpicas não conseguiram passar pela arqueira africana; Austrália lidera o Grupo B

EFE/EPA/MORGAN HANCOCK Nnadozie defendeu pênalti de Sinclar no início do segundo tempo



A Copa do Mundo de futebol feminino segue a todo vapor. Na noite desta quinta-feira, 21, Nigéria e Canadá se enfrentaram em Melbourne, na Austrália, em suas estreias no torneio e no segundo jogo do Grupo B. De um lado as atuais campeãs olímpicas e do outro as africanas que passa por incertezas nos bastidores (rumores de que o técnico Randy Waldrum seja demitido após a Copa). Porém, dentro de campo foi tudo muito igual e, em um duelo muito físico, o jogo terminou em 0 a 0. No primeiro tempo, o Canadá dominou as ações até os 20 minutos, mas foi perdendo intensidade e a Nigéria melhorou e levou perigo. No entanto, foi no segundo tempo que as equipes tiveram mais volume de jogo. Logo aos 4 minutos, Ordega cometeu pênalti em Christine Sinclar. A lendária atacante canadense foi para a cobrança, mas a goleira Nnadozie fez bonita defesa. Os técnicos promoveram mudanças e a Nigéria quase abriu o placar com Kanu aos 34 minutos. Nos minutos finais o jogo ficou bem aberto e disputado, mas não teve bola na rede. Finalizada a primeira rodada, a anfitriã Austrália lidera a chave com 3 pontos, seguida de Nigéria e Canadá com 1 e a Irlanda sem pontuar. O Canadá volta a campo contra a Irlanda na próxima quarta-feira, às 9h (horário de Brasília), e a Nigéria enfrenta as Matildas na quinta-feira, às 7h.