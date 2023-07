Santos anuncia pré-contrato com o meio-campista Diego Pituca

Jogador tem vínculo com o Kashima Antlers, do Japão, até janeiro de 2024, mas Peixe tenta liberação ainda nesta janela de transferências

Ivan Storti/Santos/Divulgação Diego Pituca é um dos jogadores com mais identificação com a torcida santista nos últimos anos



O Santos anunciou nesta quinta-feira, 20, o retorno do meio-campista Diego Pituca, que está no Kashima Antlers, do Japão. O atleta ainda mantém vínculo com o time japonês até 1º de janeiro de 2024, mas assinou um pré-contrato com o Peixe garantindo o retorno por quatro anos. Em comunicado, o clube da Baixada informou que tenta a liberação do meia ainda nesta janela de transferências, que termina em 3 de agosto. Em sua primeira passagem, Pituca ficou de 2018 a 2021 participando de 155 jogos, marcando oito gols e dando oito assistências. Até hoje mantém uma das maiores identificações com a torcida, que comemorou o retorno do jogador, mas quer que ele chegue logo. Passando por um momento difícil com jogadores afastados, o Santos busca reforços para o restante da temporada. A equipe foi eliminada da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, tendo somente o Brasileirão para disputar. O time está na 14ª posição, com quatro pontos acima da zona do rebaixamento.

EU TE AMO PITUQUINHA EU TE AMO

SORRISO MAIS LINDO DO MUNDO — cocielo sem tata(16/45)⚡ (@otaldoinfantil) July 20, 2023