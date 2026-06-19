Ancelotti escala Brasil com mudanças na defesa e no ataque; leia os 11 escolhidos
A Seleção brasileira enfrenta nesta sexta-feira (19) o Haiti na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. O técnico Carlo Ancelotti fez mudanças daúltima escalação do jogo contra o Marrocos e colocou Danilo na defesa e Matheus Cunha no ataque. A confirmação dos 11 jogadores que vão iniciar na partida foi pouco antes do jogo, que tem início para às 21h30.
A escalação do Brasil para a partida contra o Haiti será:
- Goleiro: Alisson
- Defensores: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos
- Meio-campistas: Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá
- Atacantes: Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior
O Brasil precisa vencer ou empatar (a depender do resultado dos outros jogos do grupo) para somar pontos e continuar na competição. No jogo de estreia da Seleção contra o Marrocos, a equipe verde e amarela empatou o jogo em 1 a 1 e somou apenas um ponto, assim como o time marroquino.
Já a Escócia, próxima adversária do Brasil, venceu o Haiti por 1 a 0, conquistou três pontos e é a líder do grupo C. A seleção haitiana está em 4º e ainda não fez nenhum ponto.
Apesar da Seleção brasileira chegar como favorita absoluta, o Haiti pode ser uma equipe que vai se lançar ao ataque em busca de seu primeiro gol na Copa de 2026. O que pode ser positivo para a seleção de Carlo Ancelotti, que terá um bom espaço para chegar até o gol da seleção caribenha.
A equipe do treinador Sébastien Migné costuma jogar num sistema 4-4-2, com um meio-campo que tem dois volantes e dois meias abertos no sistema defensivo. Já nas posições centrais, o destaque é Jean-Ricner Bellegarde, volante do Wolverhampton que também chega no ataque para chutar.