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Copa do Mundo

Ancelotti escala Brasil com mudanças na defesa e no ataque; leia os 11 escolhidos

A Seleção faz nesta sexta-feira (19) partida contra o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, no Lincoln Financial Stadium, na Filadélfia (EUA)

Jovem Pan

Jogadores da Seleção Brasileira durante o hino nacional na partida de estreia da Copa do Mundo FIFA 2026.
Jogadores da Seleção Brasileira durante o hino nacional na partida de estreia da Copa do Mundo FIFA 2026 Reprodução / YouTube

A Seleção brasileira enfrenta nesta sexta-feira (19) o Haiti na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. O técnico Carlo Ancelotti fez mudanças daúltima escalação do jogo contra o Marrocos e colocou Danilo na defesa e Matheus Cunha no ataque. A confirmação dos 11 jogadores que vão iniciar na partida foi pouco antes do jogo, que tem início para às 21h30.

A escalação do Brasil para a partida contra o Haiti será:

  • Goleiro: Alisson
  • Defensores: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos
  • Meio-campistas: Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá
  • Atacantes: Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior

O Brasil precisa vencer ou empatar (a depender do resultado dos outros jogos do grupo) para somar pontos e continuar na competição. No jogo de estreia da Seleção contra o Marrocos, a equipe verde e amarela empatou o jogo em 1 a 1 e somou apenas um ponto, assim como o time marroquino.

Já a Escócia, próxima adversária do Brasil, venceu o Haiti por 1 a 0, conquistou três pontos e é a líder do grupo C. A seleção haitiana está em 4º e ainda não fez nenhum ponto.

Apesar da Seleção brasileira chegar como favorita absoluta, o Haiti pode ser uma equipe que vai se lançar ao ataque em busca de seu primeiro gol na Copa de 2026. O que pode ser positivo para a seleção de Carlo Ancelotti, que terá um bom espaço para chegar até o gol da seleção caribenha.

A equipe do treinador Sébastien Migné costuma jogar num sistema 4-4-2, com um meio-campo que tem dois volantes e dois meias abertos no sistema defensivo. Já nas posições centrais, o destaque é Jean-Ricner Bellegarde, volante do Wolverhampton que também chega no ataque para chutar.

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