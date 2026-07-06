Ancelotti quebra o silêncio após eliminação do Brasil: ‘Dor é grande, mas a confiança não muda’

Com contrato renovado com a Seleção até 2030, ano da próxima Copa do Mundo, italiano não deve retornar ao Brasil nesta terça-feira (07) no voo que traz parte do elenco brasileiro

Após 24 horas da eliminação do Brasil da Copa do Mundo, em sua pior campanha desde 1990, o técnico italiano, Carlo Ancelotti, falou sobre a despedida precoce da Seleção do Mundial. Em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira (06), ele escreveu:

“Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil!”

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo no domingo (05), após perder de 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final. Resultado que aumentou a invecibilidade dos noruegueses sobre o Brasil – eles nunca perderam para a Seleção na história – e também fez a canarinha cair nas oitavas de final pela primeira vez em 36 anos. O último desempnho negativo tinha sido em 1990, quando o Brasil foi eliminado pela Argentina.

Com contrato renovado com a Seleção até 2030, ano da próxima Copa do Mundo, que vai ser disputada em seis países – Argentina, Uruguai, Paraguai, Marrocos, Espanha e Portugal – o italiano não vai retornar ao Brasil nesta terça-feira (07) no voo que traz parte do elenco brasileiro para o Brasil.

Ancelotti e parte de sua comissão técnica deixaram nesta segunda-feira o hotel que serviu de base para a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, em Basking Ridge, Nova Jersey. O italiano e sua equipe ganharam alguns dias de folga. Ele viajará para Vancouver, no Canadá, onde tem residência. A previsão é que retorne ao Rio no fim de julho para iniciar o novo ciclo à frente da Seleção Brasileira, visando à Copa do Mundo de 2030.

Compromissos do Brasil em 2026

Apesar da eliminação na Copa do Mundo, o Brasil ainda tem compromisso oficial neste ano, que marca o início do novo ciclo da Seleção mirando a competição que acontece daqui quatro anos. A próxima convocação ocorrerá na primeira quinzena de setembro, de olho na Data Fifa entre 21 de setembro e 6 de outubro.

O Brasil enfrentará a Austrália, na Oceania, nos dias 25 e 29 de setembro e, se desejar, poderá disputar mais duas partidas na região. Um terceiro amistoso na Ásia também não está descartado. Será nesse período que Ancelotti começará a colocar em prática as “novas ideias” mencionadas na entrevista coletiva após a eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no último domingo.