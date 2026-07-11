Argentina x Suíça: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Na última partida, a Argentina venceu o Egito por 3 a 2

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo acontece no Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA).

Na última partida, a Argentina venceu o Egito por 3 a 2. Os egípcios marcaram gols com Yasser Ibrahim, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Mostafa Ziko, aos 22 minutos do segundo tempo. A Argentina marcou com Cristian Romero, aos 34 minutos, Lionel Messi, aos 38 minutos, e Enzo Fernández, aos 48 minutos da etapa final.

A Suíça enfrentou a Colômbia pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O tempo regulamentar e a prorrogação terminaram sem gols, mantendo o placar em 0 a 0. A vaga foi definida na disputa por pênaltis, na qual a seleção suíça venceu os colombianos pelo placar de 4 a 3.

Onde assistir Argentina x Suíça ao vivo

A partida será transmitida pela Cazé TV.