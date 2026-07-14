França x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

França e Espanha se enfrentam pela semi-final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça, às 16h, no Estádio de Dallas; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

França chega para a disputa por uma vaga na final depois de eliminar o Marrocos por 2 a 0.

França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, em partida válida pela semi-final da Copa do Mundo de 2026.

A França chega para a disputa por uma vaga na final depois de eliminar o Marrocos por 2 a 0, mostrando força defensiva e o talento de Kylian Mbappé no mata-mata. Do outro lado, a Espanha aparece embalada após superar a Bélgica por 2 a 1, em duelo equilibrado decidido pela eficiência ofensiva de La Roja.

Onde assistir França x Espanha ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 16h.