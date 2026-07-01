Bélgica x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Bélgica e Senegal se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 17h (horário de Brasília), no Seattle Field, nos Estados Unidos, em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. Quem vencer enfrentará o ganhador de Estados Unidos x Bósnia.
Os belgas terminaram em primeiro do Grupo G, com cinco pontos. Já os senegaleses passaram em terceiro do Grupo I, com três pontos.
Onde assistir Bélgica x Senegal ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, pela TV Globo, pelo SporTV e pelo SBT.