Bélgica x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece pela fase de 16 avos nesta quarta-feira (1º), às 17h, no Seattle Field, nos Estados Unidos; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Kevin De Bruyne comemorando o gol contra a Nova Zelândia

Bélgica e Senegal se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 17h (horário de Brasília), no Seattle Field, nos Estados Unidos, em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. Quem vencer enfrentará o ganhador de Estados Unidos x Bósnia.

Os belgas terminaram em primeiro do Grupo G, com cinco pontos. Já os senegaleses passaram em terceiro do Grupo I, com três pontos.

Onde assistir Bélgica x Senegal ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, pela TV Globo, pelo SporTV e pelo SBT.