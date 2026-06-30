Bilhões em jogo: qual o verdadeiro impacto econômico e quanto as cidades sedes vão lucrar com a Copa de 2026

A promessa de US$ 40 bilhões de giro global esconde uma divisão desigual, onde a entidade esportiva retém as receitas de estádio e os municípios disputam os gastos indiretos do turismo

A resposta direta aos lucros do Mundial de 2026 revela um cenário de profundos contrastes comerciais. Enquanto a organização do evento projeta um faturamento recorde de US$ 11 bilhões a US$ 14 bilhões com direitos de transmissão, patrocínios globais e ingressos, o ganho líquido para as 16 cidades-sede é substancialmente menor. Municípios como Nova York, Los Angeles e Miami esperam movimentar grandes cifras com visitantes estrangeiros, mas precisam abater dessa conta os altos gastos públicos com segurança e infraestrutura. O lucro real das sedes não vem da bola rolando, mas sim da rede hoteleira e do setor de serviços, que capturam quase 80% do dinheiro deixado pelos turistas ao longo das semanas de competição.

O monopólio das receitas: por que a organizadora concentra o faturamento direto

O modelo de negócios do maior evento esportivo do planeta é estruturado para centralizar o lucro direto. Os contratos firmados para a realização do torneio determinam que a totalidade das receitas de bilheteria, cotas de televisão, áreas de hospitalidade premium e até mesmo as taxas de estacionamento fiquem com a entidade máxima do futebol. As cidades anfitriãs abrem mão do faturamento do dia do jogo, conhecido no mercado financeiro esportivo como matchday.

Em contrapartida, os cofres públicos locais assumem a maior parte dos custos operacionais da festa. Prefeituras e governos estaduais são responsáveis por custear o policiamento reforçado, os bloqueios de trânsito, a limpeza urbana e as adaptações logísticas nas zonas de circulação de torcedores. No Canadá, por exemplo, o custo estimado das operações por jogo chega a CAD 82 milhões, exigindo forte subsídio estatal para fechar a conta.

Essa dinâmica comercial significa que o verdadeiro impacto econômico para as prefeituras depende exclusivamente da injeção de capital indireto. O sucesso financeiro de uma sede está atrelado à sua capacidade de convencer o torcedor a gastar em restaurantes, bares e shoppings durante os 39 dias de competição.

O ranking dos países: a projeção de impacto no PIB da América do Norte

A edição expandida com 48 seleções e 104 partidas distribui o potencial de lucro de forma assimétrica. Abaixo, detalhamos a projeção de ganhos macroeconômicos para cada território, evidenciando onde o dinheiro vai circular com maior intensidade.

1. Estados Unidos: o maior volume financeiro do torneio

Com 11 cidades-sede e 78 partidas sob sua responsabilidade, os americanos concentram a força econômica da competição. Estimativas de mercado projetam uma contribuição de até US$ 17,2 bilhões ao Produto Interno Bruto do país. Regiões como Nova York e Nova Jersey calculam um impacto isolado de US$ 3,3 bilhões, impulsionado pela atração de mais de um milhão de visitantes e pela criação de 26 mil empregos temporários.

2. México: o maior acréscimo relativo de crescimento econômico

Apesar de receber apenas 13 jogos, o país deve registrar o impacto mais positivo em sua taxa de crescimento. Projeções indicam uma injeção de US$ 11 bilhões na economia local. Por utilizar estádios já prontos e possuir uma malha turística concentrada, o mercado mexicano consegue reter o fluxo de visitantes com menores custos, gerando um acréscimo estimado de 0,13 ponto percentual em seu PIB.

3. Canadá: alta projeção de ganhos e despesas públicas elevadas

O mercado canadense espera gerar cerca de CAD 3,8 bilhões em produção econômica positiva durante o ciclo do torneio. No entanto, o país enfrenta um forte debate sobre o uso de recursos. Com os jogos divididos entre Toronto e Vancouver, estimativas apontam que o suporte governamental ultrapassará a marca de CAD 1 bilhão, colocando em dúvida o tamanho do lucro líquido que restará aos pagadores de impostos.

O risco fiscal: o alerta dos economistas sobre os custos ocultos

A narrativa de que megaeventos esportivos garantem riqueza imediata é frequentemente contestada por analistas financeiros. Relatórios de instituições bancárias globais destacam que o benefício real para as nações-sede costuma ser superestimado. O principal motivo é o chamado efeito de substituição. Em metrópoles turísticas consolidadas, o torcedor internacional muitas vezes apenas ocupa o lugar do turista tradicional que decidiu evitar a cidade devido à superlotação e aos preços inflacionados.

A inflação temporária nos serviços locais também afeta a população residente. O uso de precificação dinâmica pela rede hoteleira e por companhias aéreas eleva o custo de vida nas semanas de competição. Historicamente, economistas apontam que a arrecadação extra de impostos no varejo raramente cobre a totalidade dos investimentos públicos realizados.

Ainda assim, o setor privado celebra a chegada do torneio. Marcas de vestuário esportivo, fabricantes de bebidas e o setor de aviação civil registram picos de faturamento que superam a sazonalidade normal, garantindo que o dinheiro circule rapidamente pela economia formal.

Dúvidas frequentes sobre o balanço financeiro do torneio

Quais setores comerciais vão lucrar mais com o evento?

A rede de hospitalidade é a principal beneficiada pela competição. O setor de hotelaria deve concentrar cerca de 80% de todos os gastos turísticos, seguido pela indústria de alimentação e bebidas, que tem projeção de movimentar mais de US$ 674 milhões apenas com os visitantes.

As cidades anfitriãs recebem parte do dinheiro dos ingressos?

Não. Todo o faturamento obtido com a venda de ingressos, pacotes de hospitalidade e direitos de transmissão televisiva é direcionado integralmente para as contas da entidade organizadora. Os municípios ganham dinheiro apenas com a arrecadação de impostos sobre o consumo local.

Os investimentos em infraestrutura deixam lucro financeiro permanente?

O legado financeiro a longo prazo é bastante restrito. Embora as melhorias viárias e de transporte otimizem a rotina da população, as estruturas esportivas exigem altos custos de manutenção. O sucesso comercial pós-evento depende da capacidade da cidade de utilizar esses espaços para outras ligas esportivas e grandes shows.

A realização do Mundial de 2026 demonstra que hospedar um evento dessa magnitude funciona prioritariamente como um projeto de marketing geopolítico. A exposição global da marca da cidade e a atração de futuros investimentos corporativos representam o verdadeiro ganho para os municípios que aceitam subsidiar a maior operação esportiva do mundo.