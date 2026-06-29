Brasil fatura cerca de R$ 78 milhões com classificação para as oitavas

Pela segunda fase da competição, a Seleção superou a equipe do Japão com uma vitória por 2 a 1

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo também representa um importante reforço financeiro para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), o Brasil assegurou uma premiação de US$ 11,5 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 78 milhões na cotação atual.

Com o novo valor, a premiação acumulada pela Seleção na competição chega a US$ 35 milhões (cerca de R$ 182 milhões), somando os valores recebidos pela participação na fase de grupos e pelo avanço ao mata-mata.

Agora, a equipe comandada por Carlo Ancelotti aguarda a definição do confronto entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer o adversário das oitavas de final.

O Mundial de 2026 estabelece recordes históricos com as maiores premiações já distribuídas na história da competição. O futuro campeão do torneio embolsará o montante de US$ 50 milhões, enquanto as demais seleções aumentam seus lucros de maneira escalonada conforme avançam nos mata-matas da disputa.