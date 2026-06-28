Brasil precisa de ‘mente e coração’ para jogar ‘final’ contra o Japão, diz Ancelotti

Ancelotti destacou que o Japão é um adversário forte e que tem boa organização

Carlo Ancelotti, durante entrevista coletiva na véspera do amistoso contra a Coreia do Sul, em Seul

O técnico Carlo Ancelotti disse neste domingo (28) que a Seleção Brasileira está preparada para todos os cenários que surgirem no jogo contra o Japão pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.

“A equipe está concentrada, motivada, preparada para tudo o que pode acontecer amanhã: prorrogação, pênaltis. Nós nos preparamos em todos os aspectos”, afirmou Ancelotti. “Este jogo é como uma final”, acrescentou.

Para o duelo contra os ‘Samurais Azuis’, nesta segunda-feira, em Houston, o Brasil precisa de “mente, coração, ideias claras. Temos que estar preparados para tudo o que pode acontecer em um jogo eliminatório. O time está preparado, motivado, tem confiança”, reiterou o italiano.

“O Brasil tem a sorte de ter jogadores experientes nesse aspecto e sabem perfeitamente como se preparar para esse tipo de jogo. Nesse aspecto, tenho confiança”, continuou.

Ancelotti destacou que o Japão é um adversário forte e que tem boa organização.

“É uma equipe que temos que respeitar e vamos respeitar”, comentou o treinador.

Sobre a presença de Neymar em campo, ‘Carletto’ explicou que o camisa 10 “está bastante bem fisicamente”, mas sua entrada dependerá muito do “contexto e evolução do jogo”.

O italiano lembrou que a derrota por 3 a 2 para a seleção japonesa em um amistoso em 2025 “foi uma boa experiência” para perceber que estavam enfrentando “uma equipe muito competitiva”.

“O futebol mudou bastante, não existe equipe desorganizada, não existe mais porque todo mundo estuda, todo mundo trabalha, todo mundo aprende. Pode haver uma equipe com menos qualidade individual, que já depende na parte da genética, mas equipe desorganizada fisicamente ou que não esteja em um bom nível, não existe”, analisou Ancelotti.

Por sua vez, o zagueiro Marquinhos, capitão da Seleção, admitiu que os japoneses chegaram com mais confiança e apoio a esta Copa do Mundo do que o Brasil.

“A gente veio talvez não na melhor fase, mas seguimos melhorando”, considerou o jogador do Paris Saint-Germain.

“A gente chega no mata-mata com mais confiança do que a gente começou essa competição. Então veremos amanhã o que a gente tem que fazer”, comentou Marquinhos.