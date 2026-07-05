Brasil volta a ser eliminado nas oitavas da Copa do Mundo após 36 anos

Depois de 36 anos, a Seleção Brasileira voltou a ser eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo. Apenas em duas ocasiões das 23 vezes que o Brasil participou da competição, a canarinha não conseguiu avançar para as quartas de final. A mais nova marca negativa veio neste domingo (05) após ser derrotado por 2 a a para Noruega, seleção que, até hoje, mantém o tabu de nunca ter perdido para o Brasil.

A primeira vez que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final foi em 1934, na segunda edição da competição, quando foi desclassificada pelo Reino da Espanha. O segundo revés veio a acontecer em 1990, quando, naquele ocasição, quem deixou o Brasil para tras foi a Argentina.

Com essa nova eliminação, a Seleção, que segue por ao menos mais quatro anos como a única pentacampeã, também aumentara ainda mais o tempo sem conseguir conquistar o Mundial.

Essa é a pior campanha do Brasil em Copas do Mundo desde 1990.

Tabu contra Europeus

Além de não conquistar o título há 24 anos, o Brasil tmabém vive um tabu de não vencer uma seleção da Europa na Copa do Mundo há 24 anos. A última vez foi em 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0 na ifnal. Naquela mesma ocasição o Brasil derrotou outras duas, Bélgica, nas oitavas e Inglaterra nas quartas.

Desde então a Seleção perdeu para:

França – 2006

Holanda – 2010

Alemanha – 2014

Bélgica – 2018

Croácia – 2022