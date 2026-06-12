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Copa do Mundo

Canadá conquista seu primeiro ponto na história das Copas em empate contra Bósnia

Anfitriões perderam vários gols, mas conseguiram o empate no fim do jogo

AFP

Anfitriões da Copa do Mundo FIFA 2026, o Canadá divulgou a lista de convocados.
Anfitriões da Copa do Mundo FIFA, Seleção do Canadá Divulgação / X / @CANCMT

Um gol de Cyle Larin no segundo tempo garantiu ao Canadá seu primeiro ponto na história da Copa do Mundo, com o empate em 1 a 1 contra a Bósnia e Herzegovina nesta sexta-feira (12), em Toronto.

Foi o primeiro jogo do Mundial de 2026 em solo canadense, onde Larin (78′) recebeu na entrada da área e finalizou cercado de adversários para empatar o duelo, que os bósnios começaram na frente graças a um gol de cabeça de Jovo Lukic (21′) após cobrança de escanteio.

O jogo abriu o Grupo B da Copa do Mundo, no qual Suíça e Catar medirão forças no sábado, em São Francisco.

Depois de só somar derrotas em seus seis jogos anteriores em Copas, os três de 1986 e os três de 2022, o Canadá quebrou essa sequência negativa com um ponto comemorado nas arquibancadas praticamente como uma vitória pelo ator Ryan Reynolds e toda a ‘maré vermelha’.

O lateral Sead Kolasinac, que cobrou o escanteio que deu origem ao gol de Lukic, havia salvado a Bósnia pela primeira vez no início do segundo tempo: ele afastou um chute praticamente em cima da linha, com o goleiro já batido.

A persistência dos donos da casa acabou resultando no gol de Larin, salvando a festa local, que havia começado ao som de Alanis Morissette e Michael Bublé durante uma cerimônia de abertura que antecedeu uma partida histórica para o Canadá, país que jamais havia sediado o maior evento do futebol.

Escalações:

Canadá: Maxime Crépeau – Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Cornelius Austin Derek, Richie Laryea – Tajon Buchanan (Ali Ahmed 61′), Stephen Eustáquio (cap) (Jonathan Osorio 90’+1), Ismael Kone, Liam Millar (Jacob Shaffelburg 61′) – Jonathan David (Promise David 61′), Tani Oluwaseyi (Cyle Larin 76′). Técnico: Jesse Marsch (EUA).

Bósnia: Nikola Vasiljev – Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (cap) (Dzenis Burnic 84′) – Esmir Bajraktarevic (Ivan Sunjic 74′), Ivan Basic (Armin Gigovic 62′), Benjamin Tahirovic, Amar Memic (Kerim sam Alajbegovic 74′) – Ermedin Demirovic, Jovo Lukic (Samed Bazdar 62′). Técnico: Sergej Barbarez.

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