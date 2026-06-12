Canadá conquista seu primeiro ponto na história das Copas em empate contra Bósnia
Um gol de Cyle Larin no segundo tempo garantiu ao Canadá seu primeiro ponto na história da Copa do Mundo, com o empate em 1 a 1 contra a Bósnia e Herzegovina nesta sexta-feira (12), em Toronto.
Foi o primeiro jogo do Mundial de 2026 em solo canadense, onde Larin (78′) recebeu na entrada da área e finalizou cercado de adversários para empatar o duelo, que os bósnios começaram na frente graças a um gol de cabeça de Jovo Lukic (21′) após cobrança de escanteio.
O jogo abriu o Grupo B da Copa do Mundo, no qual Suíça e Catar medirão forças no sábado, em São Francisco.
Depois de só somar derrotas em seus seis jogos anteriores em Copas, os três de 1986 e os três de 2022, o Canadá quebrou essa sequência negativa com um ponto comemorado nas arquibancadas praticamente como uma vitória pelo ator Ryan Reynolds e toda a ‘maré vermelha’.
O lateral Sead Kolasinac, que cobrou o escanteio que deu origem ao gol de Lukic, havia salvado a Bósnia pela primeira vez no início do segundo tempo: ele afastou um chute praticamente em cima da linha, com o goleiro já batido.
A persistência dos donos da casa acabou resultando no gol de Larin, salvando a festa local, que havia começado ao som de Alanis Morissette e Michael Bublé durante uma cerimônia de abertura que antecedeu uma partida histórica para o Canadá, país que jamais havia sediado o maior evento do futebol.
Escalações:
Canadá: Maxime Crépeau – Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Cornelius Austin Derek, Richie Laryea – Tajon Buchanan (Ali Ahmed 61′), Stephen Eustáquio (cap) (Jonathan Osorio 90’+1), Ismael Kone, Liam Millar (Jacob Shaffelburg 61′) – Jonathan David (Promise David 61′), Tani Oluwaseyi (Cyle Larin 76′). Técnico: Jesse Marsch (EUA).
Bósnia: Nikola Vasiljev – Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (cap) (Dzenis Burnic 84′) – Esmir Bajraktarevic (Ivan Sunjic 74′), Ivan Basic (Armin Gigovic 62′), Benjamin Tahirovic, Amar Memic (Kerim sam Alajbegovic 74′) – Ermedin Demirovic, Jovo Lukic (Samed Bazdar 62′). Técnico: Sergej Barbarez.