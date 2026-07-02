CBF é punida pela Fifa após jogo do Brasil e Japão e terá que pagar multa de R$ 109 mil; entenda

Multa é referente aos cartões recebidos por Casemiro e Danilo na partida que classificou a Seleção para as oitavas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai precisar arcar com uma multa de US$ 20 mil, aproximadamente R$ 109 mil, após a vitória do Brasil sobre o Japão na segunda-feira (29), jogo onde o volante Casemiro e o lateral Danilo receberam um cartão amarelo cada.

O código disciplinar da FIFA prevê uma multa de US$ 10 mil para as federações a cada cartão amarelo recebido por seus jogadores durante a partida. A multa estipulada para um cartão vermelho direto é de US$ 25.000, cerca de R$ 136 mil, e de US$ 18.770, cerca de R$ 102 mil, para um cartão vermelho indireto, que vem depois de dois amarelos.

No jogo contra o Japão, Casemiro recebeu o cartão ainda no primeiro tempo. Já Danilo foi advertido nos minutos finais da segunda etada da partida após barrar um contra-ataque da seleção japonesa. Com isso, são somados US$ 20 mil dólares de punição financeira à CBF.

Na fase de grupos, Casemiro já havia levado um cartão amarelo e a CBF também precisou arcar com o valor pagando, aproximadamente, R$ 55 mil. Já no mata-mata, a contagem zero e as advertências não se acumulam para a próxima etapa da competição.

Portanto, apenas os jogadores que acumularem dois cartões amarelos entre a segunda fase e as oitavas de final ficam suspensos para as quartas de final.

Com o início das quartas, porém, a contagem também é zerada.