Com drama, Inglaterra vira sobre o RD Congo com 2 de Kane e avança às oitavas da Copa

Apesar da eliminação, seleção africana fez história nessa edição do torneio ao se classificar de forma inédita para o mata-mata; agora, os europeus enfrentarão o México, no domingo (5)

Foi dramático, mas a Inglaterra venceu a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira (1º), por 2 x 1, e garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Líder do Grupo L, a seleção inglesa enfrentou dificuldades, precisou correr atrás do placar, mas confirmou o favoritismo no fim e agora terá pela frente o México na briga por uma vaga nas quartas de final. O confronto está marcado para o próximo domingo (5), às 17h, no Estádio Azteca.

O Congo surpreendeu e saiu na frente logo aos sete minutos com Brian Cipenha, em uma bela finalização no gol de Jordan Pickford. Já no segundo tempo, Harry Kane entrou em ação. O centroavante empatou a partida aos 29 minutos, em uma cabeçada firme. Já aos 40, o camisa 9 recebeu na entrada da área, encontrou espaço e finalizou sem chances para o goleiro do Congo.

Os ingleses chegaram ao mata-mata após uma campanha invicta na fase de grupos. A equipe de Thomas Tuchel estreou com vitória sobre a Croácia por 4 x 2, empatou com a Gana em 0 x 0 e encerrou a primeira fase vencendo o Panamá por 2 x 0, terminando na liderança da chave.

Já a República Democrática do Congo conquistou uma classificação inédita ao mata-mata ao terminar em terceiro lugar no Grupo K. Os congoleses venceram o Uzbequistão por 3 x 1, empataram com Portugal em 0 x 0 e foram derrotados pela Colômbia por 1 x 0, somando quatro pontos e assegurando vaga entre os melhores terceiros colocados da competição.

Primeiro tempo

A partida começou como era de se esperar: Inglaterra pressionando e empurrando o Congo para sua própria área. Logo aos três minutos, Bellingham pressionou e quase tomou a bola do goleiro Mpasi.

No entanto, futebol é bola na rede. Apesar da pressão inglesa, quem saiu na frente foi o Congo. Mbemba cruzou, a bola passou por Wissa e caiu nos pés de Cipenga. O centroavante ajeitou e soltou o pé para fazer 1 a 0.

Se a pressão da Inglaterra já era enorme antes do gol de Congo, após mais do que dobrou. A equipe comandada por Thomas Tuchel circulou a bola, acelerou o jogo, mas teve muitas dificuldades de penetrar na defesa africana.

A pressão quase surtiu efeito por duas vezes seguidas. Aos 27, Rice cobrou falta, a bola bateu na canela de Konsa e passou ao lado do gol.

Um minuto depois, Rice, de novo, cruzou com perfeição e encontrou Jude Bellingham. O camisa 10 inglês cabeceou firme para o gol, mas Mpasi feaz uma excelente defesa.

A Inglaterra continuou pressionando o Congo e quase chegou ao empate aos 34 minutos. Harry Kane finalizou, mas foi travado por Tuanzebe. Na sequência, Rashford recebeu livre na área e chutou, mas Wan-Bissaka salvou em cima da linha.

Aos 41 minutos, a seleção congolesa perdeu uma enorme chance. Wan-Bissaka cruzou, a bola foi desviada, Wissa recebeu sozinho na pequena área e finalizou na trave.

Dois minutos depois, outra baita chance para os europeus. Madueke cruzou com precisão para Bellingham. O meia inglês cabeceou para baixo, mas Mpasi fez mais uma defesa incrível.

O goleiro de Congo teve uma atuação excepcional no primeiro tempo. Para fechar a etapa inicial com chave de ouro, Mpasi defendeu uma bomba de Kane, aproveitando uma bola lançada de um escanteio.

O primeiro tempo foi com a Inglaterra pressionando e o Congo se defendendo. Entretanto, a seleção africana surpreendeu ofensivamente logo aos seis minutos, com o gol de Cipenga. Após a abertura do placar, os europeus intensificaram a pressão e tiveram chances de empatar, mas pararam na excelente atuação do goleiro Mpasi.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com uma pressão ainda maior da Inglaterra. Aos cinco minutos, Marcus Rashford recebeu em velocidade, entrou na área e chutou firme, mas a bola foi para fora.

Dois minutos depois, Bellinngham chutou cruzado, mas Mpasi, novamente, defendeu. Entretanto, a bola ganhou um efeito, mas o goleiro congolês salvou pela segunda vez.

A Republica Democrática do Congo respondeu para sair da pressão. Aos 17 minutos, Mbuku finalizou, mas a bola desviou na cabeça de Elliot e passou muito perto.

O cenário do jogo no segundo tempo é parecido com o da primeira etapa. A Inglaterra tem a bola, circula em volta da área congolesa, mas enfrenta muitas dificuldades para entrar na área do Congo.

Entretanto, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tinha que ser ele, o artilheiro. Aos 29 minutos, Gordon recebeu na área e cruzou. Harry Kane se livrou da marcação e cabeceou na medida para o fundo do gol. A goleiro Mpasi ainda tentou defender na bola, tocou na bola, mas foi insuficiente para salvar o gol. 1 a 1.

E a virada veio em um golaço. Harry Kane recebeu na entrada da área e, mesmo rodeado por cinco jogadores, encontrou espaço e finalizou sem chances para o goleiro do Congo.

A Inglaterra conseguiu segurar a vitória e, consequentemente, a classificação com tranquilidade na reta final, para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.