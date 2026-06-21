Como Emerson deslocou o ombro brincando de goleiro e foi cortado da seleção antes da Copa de 2002

A 24 horas da estreia contra a Turquia, o então capitão do Brasil se lesionou em um rachão e deu lugar a Ricardinho no time do penta

No dia 2 de junho de 2002, na Coreia do Sul, o volante Emerson sofreu uma luxação no ombro direito ao jogar improvisado de goleiro em um treino recreativo (o tradicional “rachão”). O jogador, que era o capitão absoluto de Luiz Felipe Scolari, foi cortado imediatamente após a confirmação médica de que precisaria de pelo menos quatro semanas para se recuperar. Para o seu lugar, o meia Ricardinho foi convocado às pressas, enquanto a braçadeira de capitão passou para o lateral Cafu, que acabou erguendo a taça do pentacampeonato mundial no Japão.

O fatídico treino de reconhecimento no Munsu Stadium

A seleção brasileira fazia os últimos ajustes no gramado do Munsu Stadium, em Ulsan, local da estreia da equipe na Copa do Mundo de 2002. O clima era descontraído, típico de um treino recreativo de véspera de jogo, conhecido popularmente no futebol como “rachão”. Sem luvas oficiais, Emerson decidiu ir para o gol brincar com os companheiros. A prática era relativamente comum, e o volante era testado como uma alternativa emergencial para a baliza caso a seleção passasse por um cenário extremo com expulsão de goleiros.

O drama começou em um chute do meia Rivaldo. Ao tentar saltar para fazer a defesa, Emerson não conseguiu apoiar o corpo corretamente no gramado e caiu de mau jeito sobre o ombro direito. O impacto causou uma luxação grave, gerando uma dor imediata e intensa que paralisou o jogador no gramado. Atendido às pressas pelo departamento médico, o volante deixou o campo com o braço imobilizado por uma tipoia e visivelmente abalado.

Após a realização de exames detalhados de ressonância magnética, o diagnóstico do médico da seleção, José Luiz Runco, foi implacável: Emerson havia sofrido uma luxação com danos aos ligamentos do ombro. O tempo estimado de recuperação era de, no mínimo, um mês. Como o regulamento da Fifa permitia substituições por razões médicas até 24 horas antes do primeiro jogo, a comissão técnica optou pelo corte imediato do atleta.

O racha de Emerson com Felipão após o corte

Embora a gravidade do problema físico fosse incontestável nos exames médicos, o processo de dispensa do capitão gerou uma ferida que demorou décadas para cicatrizar. Emerson revelou, anos mais tarde, que guardou profunda mágoa de Luiz Felipe Scolari. Segundo o ex-jogador, a decisão de sua saída foi tomada de forma unilateral, sem que houvesse uma conversa franca ou um esforço para mantê-lo com o grupo.

O volante acreditava que poderia ter permanecido com a delegação para realizar o tratamento fisioterápico na Ásia. “Eu era o capitão do Felipão, mas ele me tratou como um qualquer“, declarou Emerson em entrevista de repercussão nacional. De acordo com o atleta, ele soube de sua dispensa por terceiros e nunca mais voltou a conversar com o treinador após aquele episódio.

Por outro lado, Felipão sempre tratou o corte como uma das decisões mais dolorosas e difíceis de sua carreira. No diário que escreveu durante a campanha na Ásia, o treinador relatou que o desânimo tomou conta do vestiário e que precisou reunir o elenco para reerguer o moral do grupo, contando inclusive com um depoimento de Ronaldo sobre superação para reestabelecer o foco na busca pelo título.

O impacto tático e a ascensão de Gilberto Silva

A saída inesperada de Emerson obrigou a comissão técnica a realizar mudanças estruturais profundas às pressas. Ricardinho, então jogador do Corinthians, viajou imediatamente para se integrar ao elenco na Ásia. No entanto, a principal mudança tática ocorreu dentro do time titular, com a entrada do volante Gilberto Silva na equipe principal.

Gilberto Silva, que iniciaria o torneio no banco de reservas, ganhou a posição de primeiro volante e tornou-se um dos pilares do esquema tático de Felipão. Sua capacidade de marcação e precisão tática deram a liberdade necessária para que Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho brilhassem no ataque. O volante disputou todos os minutos da campanha vitoriosa na Coreia do Sul e no Japão.

A braçadeira de capitão, que originalmente pertencia a Emerson, foi herdada pelo lateral-direito Cafu. A liderança de Cafu dentro e fora de campo foi crucial para manter a união do grupo e resultou em um dos momentos mais icônicos do futebol brasileiro: o lateral no topo do pódio erguendo a taça do penta.

Os cortes mais dramáticos da seleção brasileira em Copas

Romário (1998): O herói do tetracampeonato foi cortado na França devido a uma lesão muscular na panturrilha direita, gerando choro em entrevista coletiva e enorme atrito com a comissão técnica comandada por Zagallo.

O herói do tetracampeonato foi cortado na França devido a uma lesão muscular na panturrilha direita, gerando choro em entrevista coletiva e enorme atrito com a comissão técnica comandada por Zagallo. Edmílson (2006): Peça fundamental no esquema de 2002, o volante sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante os treinos preparatórios na Suíça e acabou cortado do Mundial da Alemanha.

Peça fundamental no esquema de 2002, o volante sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante os treinos preparatórios na Suíça e acabou cortado do Mundial da Alemanha. Ricardo Gomes (1994): O zagueiro titular e capitão do time sofreu uma lesão muscular em um amistoso contra El Salvador poucos dias antes da estreia nos Estados Unidos, abrindo espaço para Aldair e Ronaldão.

O zagueiro titular e capitão do time sofreu uma lesão muscular em um amistoso contra El Salvador poucos dias antes da estreia nos Estados Unidos, abrindo espaço para Aldair e Ronaldão. Careca (1982): Considerado o melhor centroavante do país, lesionou-se em um treino físico na Espanha a poucos dias da estreia do Brasil no torneio, sendo substituído às pressas por Roberto Dinamite.

Dúvidas comuns sobre o corte de Emerson em 2002

Quem substituiu Emerson na Copa de 2002?

O meia Ricardinho, que na época vestia a camisa do Corinthians, foi convocado às pressas para assumir a camisa sete na lista oficial de jogadores do Brasil. No entanto, a vaga tática de titular no meio-campo foi assumida pelo volante Gilberto Silva.

Quem foi o capitão do Brasil em 2002 após a lesão de Emerson?

O lateral-direito Cafu assumiu a braçadeira de capitão da seleção brasileira após o corte do volante. Com isso, ele teve a honra de erguer a taça do pentacampeonato na grande final contra a Alemanha.

Como Emerson machucou o ombro no rachão?

Ele se machucou ao atuar improvisado de goleiro durante uma atividade recreativa. Ao tentar defender uma finalização do meia Rivaldo, Emerson caiu de mau jeito no gramado do estádio em Ulsan e sofreu uma grave luxação.

Mesmo com a enorme frustração pessoal de Emerson, que perdeu a chance de ser o capitão do pentacampeonato, o episódio acabou fortalecendo a união dos jogadores. O drama serviu de combustível para que a “Família Scolari” superasse a desconfiança da torcida e conquistasse uma das campanhas mais perfeitas da história das Copas do Mundo.