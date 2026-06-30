Como joga a Costa do Marfim, possível adversária do Brasil na Copa

Seleção marfinense se classificou à segunda fase após terminar na segunda colocação do Grupo E, que tinha Alemanha, Equador e Curaçao

A Costa do Marfim enfrenta, nesta terça-feira (30), a Noruega pela segunda fase da Copa do Mundo. Com uma equipe equilibrada, física e bastante perigosa nos contra-ataques, a seleção comandada por Emerse Faé costuma atuar no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, priorizando intensidade na marcação, velocidade pelos lados do campo e transições ofensivas rápidas. Na fase de grupos, os marfinenses venceram Equador e Curaçao, perderam apenas para a Alemanha e avançaram à fase de 16 avos na segunda colocação do Grupo E, com seis pontos, quatro gols marcados e dois sofridos.

Quem passar do confronto entre Costa do Marfim x Noruega enfrenta a Seleção Brasileira, no domingo (5), às 17h (horário de Brasília).

No setor ofensivo, a principal referência da Costa do Marfim é o jovem Yan Diomande, de 19 anos, ponta pela esquerda com boa presença física que se destaca pela habilidade, rapidez e com boas tomadas de decisão. De acordo com a imprensa internacional, o jogador marfinense está em negociações com o Paris Saint-Germain, atual bicampeão da Champions League.

O meio-campo combina força física e qualidade técnica. Franck Kessié é o principal líder da equipe, responsável por dar equilíbrio entre defesa e ataque. Além da marcação intensa, o volante contribui com infiltrações e com a saída rápida para os contra-ataques.

Defensivamente, a Costa do Marfim costuma formar um bloco compacto, reduzindo os espaços entre as linhas e dificultando a progressão dos adversários pelo centro. Quando recupera a posse, procura acelerar rapidamente pelos lados, aproveitando a velocidade dos extremos.

As bolas paradas também são uma das armas da seleção africana. O porte físico de seus defensores e atacantes torna a equipe perigosa em escanteios e faltas laterais, além de oferecer solidez defensiva no jogo aéreo.

*reportagem produzida com auxílio de IA