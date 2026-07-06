Copa de três sedes perde todos seus anfitriões nas oitavas de final

Canadá, Estados Undios e México deram adeus à competição ao não conseguirem avançar para as quarta de final do torneio que continua até o dia 19, quando será conhecida a nova campeã

Estados Unidos foram o último país-sede da Copa do Mundo 2026 a ser eliminado da competição

O último país-sede vivo na Copa do Mundo de 2026 deu adeus a competição nesta segunda-feira (06). Os Estados Unidos, que fizeram uma boa campanha no torneio, se classificando por antecedência, foram superados pela Bélgica nas oitavas de final, igual aconteceu em 2014.

Com o resultado os Estados Unidos se juntam ao Canadá, que foi eliminado por Marrocos no sábado (04), e ao México, que perdeu para a Inglaterra no domingo (05).

Canadá 0 x 3 Marrocos

México 2 x 3 Inglaterra

Estados Unidos 1 x 4 Bélgica

Apesar da eliminação das anfriãs, o torneio continua até o dia 19 de julho, quando vai ser conhecida a mais nova campeã Mundial. Atualmente, seguem na disputa seis Seleções, sendo elas:

Marrocos

França

Noruega

Inglaterra

Espanha

Bélgica

Argentina e Egito, Suíça e Colômbia, jogam nesta terça-feira (07) em buca das duas última vagas que restam para completar as oito melhores seleções do tornieo que buscam a taça da competição.