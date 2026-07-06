Copa de três sedes perde todos seus anfitriões nas oitavas de final
O último país-sede vivo na Copa do Mundo de 2026 deu adeus a competição nesta segunda-feira (06). Os Estados Unidos, que fizeram uma boa campanha no torneio, se classificando por antecedência, foram superados pela Bélgica nas oitavas de final, igual aconteceu em 2014.
Com o resultado os Estados Unidos se juntam ao Canadá, que foi eliminado por Marrocos no sábado (04), e ao México, que perdeu para a Inglaterra no domingo (05).
- Canadá 0 x 3 Marrocos
- México 2 x 3 Inglaterra
- Estados Unidos 1 x 4 Bélgica
Apesar da eliminação das anfriãs, o torneio continua até o dia 19 de julho, quando vai ser conhecida a mais nova campeã Mundial. Atualmente, seguem na disputa seis Seleções, sendo elas:
- Marrocos
- França
- Noruega
- Inglaterra
- Espanha
- Bélgica
Argentina e Egito, Suíça e Colômbia, jogam nesta terça-feira (07) em buca das duas última vagas que restam para completar as oito melhores seleções do tornieo que buscam a taça da competição.