Copa do Mundo: acompanha Arábia Saudita e Uruguai ao vivo

O Uruguai chega ao torneio após garantir sua classificação com o quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas

Arábia Saudita e Uruguai se enfrentam nesta segunda-feira (15) pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A Arábia Saudita passou por turbulências e chega sob o comando do técnico Georgios Donis, que assumiu o cargo a menos de dois meses da estreia na Copa do Mundo. Em seus amistosos preparatórios mais recentes, somaram uma vitória por 3 a 0 sobre Porto Rico e um empate sem gols com Senegal, mas sofreram três derrotas seguidas contra Egito, Sérvia e Equador.

O Uruguai chega ao torneio após garantir sua classificação com o quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas (CONMEBOL). Pela primeira vez desde a edição de 2010, a Celeste disputará uma Copa do Mundo sem os seus dois maiores artilheiros históricos, Edinson Cavani e Luis Suárez. Além disso, o time de Marcelo Bielsa empatou seis e perdeu três de seus últimos 12 jogos classificatórios, passando em branco no ataque em oito dessas partidas.