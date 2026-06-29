Copa do Mundo: acompanhe Brasil e Japão ao vivo

Seleções estreiam na fase de mata-mata do torneio; os sul-americanos terminaram em 1º no Grupo C e os asiáticos ficaram na 2ª posição no Grupo F

A caminhada rumo ao Hexa tem mais um passo a ser dado nesta segunda-feira (29). A Seleção Brasileira enfrenta o Japão, às 14h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026. A partida acontece em Houston, nos Estados Unidos.

Para chegarem até aqui, os comandados de Carlo Ancelotti terminaram em 1º no Grupo C, com sete pontos. Já os japoneses ficaram na 2ª colocação do Grupo F, com cinco pontos.

O Brasil começa sua caminhada no mata-mata em vias de crescimento. Após empatar com o Marrocos na estreia, a seleção canarinha venceu Haiti e Escócia por 3 x 0.

Já o Japão começou o torneio deixando uma boa impressão. Em um jogo disputadíssimo, a seleção asiática empatou com a Holanda por 2 x 2 e, nas rodadas seguintes, venceu a Tunísia por 4 x 0 e empatou com a Suécia por 1 x 1.