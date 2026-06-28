Copa do Mundo: acompanhe Canadá e África do Sul ao vivo

Partida entre os segundos colocados dos grupos A e B abre a fase de mata-mata do Mundial

Canadá e África do Sul se enfrentam neste domingo, às 16h, pelo primeiro duelo de mata-mata da Copa do Mundo de 2026. As duas equipes se classificaram após ficarem na segunda colocação de seus respectivos grupos. O vencedor dessa partida pega quem avançar no duelo entre Holanda e Marrocos

Um dos anfitriões do Mundial, o Canadá ficou em 2º no Grupo B após empatar com a Bósnia por 1 a 1, golear o Catar por 6 a 0 e perder para a Suíça por 2 a 1.

Já a África do Sul também ficou em segundo no Grupo A: estreou com derrota por 2 a 1 contra o México, empatou com a República Tcheca por 1 a 1 e conseguiu a classificação na última rodada, ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0.