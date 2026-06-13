Copa do Mundo: acompanhe Haiti x Escócia ao vivo

A Copa do Mundo de 2026 segue neste sábado (13) com o confronto entre Escócia e Haiti, pela primeira rodada do Grupo C. A partida começa às 22h e marca o início da trajetória das duas seleções na competição. As duas equipes completam o grupo do Brasil.

A Escócia volta a disputar uma Copa do Mundo após um longo período de ausência e busca avançar à fase eliminatória pela primeira vez em sua história. Já o Haiti retorna ao torneio depois de décadas longe do principal palco do futebol mundial e tenta surpreender em um grupo equilibrado.