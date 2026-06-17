Copa do Mundo: acompanhe Gana e Panamá ao vivo
Gana e Panamá se enfrentam nesta quarta-feira (17) pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Na BMO Field, em Toronto, no Canadá, às 20h.
A seleção de Gana já participou de quatro edições da Copa do Mundo (2006, 2010, 2014 e 2022). A equipe chega à estreia com uma preocupante sequência de seis jogos sem conseguir uma vitória e sem conseguir sair de campo sem ser vazada. Em 2026, amargou um 5 a 1 sofrido para a Áustria.
O Panamá, atual 34º colocado no ranking da FIFA, sonha com os seus primeiros pontos na história de uma Copa do Mundo (já que em sua única participação anterior, em 2018, não venceu). Em um amistoso preparatório para a Copa, perdeu para o Brasil por 6 a 2.