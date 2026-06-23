Copa do Mundo: acompanhe Inglaterra e Gana ao vivo

Jogo é válido pela segunda rodada da fase de grupos do Grupo L e pode garantir a classificação de uma das equipes para fase mata-mata

Inglaterra e Gana se enfrentam nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), em confronto pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Boston, o Gillette Stadium, em Massachusetts, Estados Unidos. As seleções completam o Grupo L, ao lado de Croácia e Panamá.

Inglaterra começou o Mundial vencendo a Croácia, na quarta-feira (17), conquistando os três pontos. A seleção de Gana também venceu em sua primeira partida da fase, enfrentando o Panamá na mesma data.