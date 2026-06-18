Copa do Mundo: acompanhe República Tcheca x África do Sul ao vivo

Seleções abrem a segunda rodada do Grupo A, que também conta com México e África do Sul

República Tcheca e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18) pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo. O jogo vai acontecer às 13h, no Estádio de Atlanta, em Atlanta, nos Estados Unidos.

República Tcheca e África do Sul perderam o primeiro jogo e agora buscam somar seus primeiros três pontos para seguirem na briga por uma vaga na próxima fase.

A África do Sul, que está em sua quarta participação no torneio, e, em nenhuma das edições anteriores - 1998, 2002 e 2010 - conseguiu avançar para fase mata-mata, um objetivo a ser alcançado pela equipe nesta edição de 2026.

Já a Bósnia e Herzegovina está em sua segunda participação em Copas. A última tinha sido m 2014, quando a competição foi disputado no Brasil. Na única edição que jogou, a Seleção bósnia caiu ainda na fase de grupos, quando perdeu para a Nigéria por 1 a 0. Agora a Seleção quer ir além e avançar para etapa mata-mata.