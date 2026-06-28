Copa do Mundo: África do Sul e Canadá acompanhe ao vivo

Canadá e África do Sul se enfrentam neste domingo (28), às 16h, em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. O jogo acontecerá em Los Angeles, nos EUA.

Os canadenses estrearam com um empate por 1 a 1 contra a Bósnia e Herzegovina. Depois fez uma grande campanha ao golear o Qatar por 6 a 0 (sua maior vitória em Copas). Na última rodada perdeu para a Suíça, mas mesmo assim terminou em 2º lugar no Grupo B, com 4 pontos e saldo de +5. Foi a primeira vez que o Canadá avançou para o mata-mata de uma Copa do Mundo.

A África do Sul começou perdendo por 0 a 2 para o México. Recuperou-se com um empate por 1 a 1 contra a Tchéquia e fechou a fase de grupos com uma vitória importante por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul. Com 4 pontos, terminou em 2º lugar no Grupo A e se classificou para o Round of 32 pela primeira vez na história.