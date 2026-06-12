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Copa do Mundo

Copa do Mundo: Além do Brasil, quais outras seleções jogam neste sábado? 

Seleção enfrenta o Marrocos às 19h; ambos os times estão no Grupo C

Sarah Américo

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira faz a sua estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), que marca o terceiro dia da Copa do Mundo, que começou no dia 11 de junho e vai até o dia 19 de julho, quando serão conhecidos os campeões. 

A equipe comandada por Carlo Ancelotti está no Grupo C, junto com Marrocos, Escócia e Haiti. Além dos dois jogos do grupo do Brasil, também tem jogo das seleções do Grupo B, composto por: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça; 

Confira os jogos deste sábado: 

  • 16h – Catar x Suíça – Estádio da Baía de São Francisco
  • 19h – Brasil x Marrocos – Estádio de Nova York/Nova Jersey
  • 22h – Haiti x Escócia – Estádio de Boston

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