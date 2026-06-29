Copa do Mundo: Alemanha e Paraguai acompanhe ao vivo

Alemanha e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 17h30, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Quem vencer avança para as oitavas de final da competição, quem perder dá adeus ao torneio. O jogo vai ser realizado no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

A Alemanha chega para o jogo de mata-mata depois de 12 anos sem conseguir avançar nas competições, a última vez foi em 2014, quando foi campeã da Copa no Brasil. Na fase de grupos ela venceu dois jogos, garantiando a classificação antecipada, e perderam o último jogo para o Equador.

Já o Paraguai, que voltou a competição após 16 anos, perdeu na estreia de 4 a 1 para os Estados Unidos, venceu o segundo jogo contra a Turquia por 1 a 0 e empatou com a Austália no último jogo da fase de grupos, garantindo classificação entre as oito melhores terceiras colocadas.