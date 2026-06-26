Copa do Mundo: confira os confrontos da segunda fase
Com a terceira rodada da fase de grupos chegando ao fim, os confrontos da segunda fase da Copa do Mundo começam a ser desenhados, com alguns duelos já conhecidos, como é o caso do Brasil, que vai enfrentar o Japão na segunda-feira (29), às 14h.
Ao todo, 16 seleções já garantiram vaga na próxima fase, mas, até a noite de sábado (27), as outras 16 vão ser conhecidas. Os confrontos do ’16 avos’ estão marcados para começara a acontecer no domingo, 28 de junho, com o confronto entre África do Sul e Canadá, um fos anfitriões daa competição, junto com Estado Unidos e México.
Essa segunda fase é nova no torneio, começou a valer este ano após o aumento do número de equipes participantes. Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros colocados, totalizando 32 equipes classificadas para a segunda fase.
Confira os confrontos já defindos
Domingo, 28 de junho
- África do Sul x Canadá – 16h
Segunda-feira, 29 de junho
- Brasil x Japão – 14h
- Alemanha x (3º colocado dos grupos A, B, C, D ou F) – 17h30
- Holanda x Marrocos – 22h
Terça-feira, 30 de junho
- Costa do Marfim x Noruega – 14h
- França x (3º colocado dos grupos C, D, F, G ou H) – 18h
- México x (3º colocado dos grupos C, E, F, H ou I) – 22h
Quarta-feira, 01 de julho
- Confronto a ser definido – 13h
- Confronto a ser definido – 17h
- Estados Unidos x Bósnia e Herzegovína – 21h
Quinta-feira, 02 de julho
- Confronto a ser definido – 16h
- Confronto a ser definido – 20h
Sexta-feira, 03 de julho
- Suíça x (3º colocado dos grupos E, F, G, I ou J) – 00h
- Austrália x (2º colocado do grupo G) – 15h
- Argentina x (2º colocado do grupo H ) – 19h
- Confronto a ser definido – 22h30
Como funciona a segunda fase?
Na 2ª fase do torneio, de caráter eliminatório, seleções que se enfrentaram na fase de grupos não poderão se reencontrar nos 16-avos de final. A Fifa também distribuiu as equipes pelas chaves considerando o ranking mundial. As quatro seleções mais bem posicionadas — Espanha, Argentina, França e Inglaterra — foram colocadas em lados opostos do chaveamento de forma alternada para evitar confrontos precoces entre as favoritas.
Todos os confrontos eliminatórios serão disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação com dois tempos de 15 minutos. Persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis.
O regulamento disciplinar também sofreu ajustes, o que altera a dinâmica das penalidades que os jogadores podem sofrer durante as partidas. Dois cartões amarelos recebidos em jogos diferentes resultam em suspensão automática no jogo seguinte. Um cartão amarelo isolado recebido na fase de grupos não é carregado para o mata-mata, mas suspensões decorrentes de cartão vermelho permanecem válidas. Além disso, os cartões amarelos acumulados são zerados antes das semifinais.
Melhores 3º colocados
Atualmente, 12 seleções disputam as oito vagas entre os terceiros melhores colocados. Alguns já jogaram o terceiro jogo e aguardam o resultaod dos demais jogos, outros, ainda vão a campo.
1º Suécia – 4 pontos (já jogou)
2º Equador – 4 pontos (já jogou)
3º Bósnia Herzegovína – 4 pontos (já jogou)
4º Paraguai – 4 pontos (já jogou)
5º Senegal – 3 pontos (já jogou)
6º Croácia – 3 pontos (não jogou)
7º Coreia do Sul – 3 pontos (já jogou)
8º Argélia – 3 pontos (não jogou)
9º Escócia – 3 pontos (já jogou)
10º Cabo Verde – 2 pontos (não jogou)
11º Bélgica – 2 pontos (não jogou)
12º RD congos – 1 pontos (não jogou)