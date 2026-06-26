Copa do Mundo: confira os confrontos da segunda fase

Com a terceira rodada da fase de grupos chegando ao fim, os confrontos da segunda fase da Copa do Mundo começam a ser desenhados, com alguns duelos já conhecidos, como é o caso do Brasil, que vai enfrentar o Japão na segunda-feira (29), às 14h.

Ao todo, 16 seleções já garantiram vaga na próxima fase, mas, até a noite de sábado (27), as outras 16 vão ser conhecidas. Os confrontos do ’16 avos’ estão marcados para começara a acontecer no domingo, 28 de junho, com o confronto entre África do Sul e Canadá, um fos anfitriões daa competição, junto com Estado Unidos e México.

Essa segunda fase é nova no torneio, começou a valer este ano após o aumento do número de equipes participantes. Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros colocados, totalizando 32 equipes classificadas para a segunda fase.

Confira os confrontos já defindos

Domingo, 28 de junho

África do Sul x Canadá – 16h

Segunda-feira, 29 de junho

Brasil x Japão – 14h

Alemanha x (3º colocado dos grupos A, B, C, D ou F) – 17h30

Holanda x Marrocos – 22h

Terça-feira, 30 de junho

Costa do Marfim x Noruega – 14h

França x (3º colocado dos grupos C, D, F, G ou H) – 18h

México x (3º colocado dos grupos C, E, F, H ou I) – 22h

Quarta-feira, 01 de julho

Confronto a ser definido – 13h

Confronto a ser definido – 17h

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovína – 21h

Quinta-feira, 02 de julho

Confronto a ser definido – 16h

Confronto a ser definido – 20h

Sexta-feira, 03 de julho

Suíça x (3º colocado dos grupos E, F, G, I ou J) – 00h

Austrália x (2º colocado do grupo G) – 15h

Argentina x (2º colocado do grupo H ) – 19h

Confronto a ser definido – 22h30

Como funciona a segunda fase?

RODOLFO BUHRER/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na 2ª fase do torneio, de caráter eliminatório, seleções que se enfrentaram na fase de grupos não poderão se reencontrar nos 16-avos de final. A Fifa também distribuiu as equipes pelas chaves considerando o ranking mundial. As quatro seleções mais bem posicionadas — Espanha, Argentina, França e Inglaterra — foram colocadas em lados opostos do chaveamento de forma alternada para evitar confrontos precoces entre as favoritas.

Todos os confrontos eliminatórios serão disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação com dois tempos de 15 minutos. Persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis.

O regulamento disciplinar também sofreu ajustes, o que altera a dinâmica das penalidades que os jogadores podem sofrer durante as partidas. Dois cartões amarelos recebidos em jogos diferentes resultam em suspensão automática no jogo seguinte. Um cartão amarelo isolado recebido na fase de grupos não é carregado para o mata-mata, mas suspensões decorrentes de cartão vermelho permanecem válidas. Além disso, os cartões amarelos acumulados são zerados antes das semifinais.

Melhores 3º colocados

Atualmente, 12 seleções disputam as oito vagas entre os terceiros melhores colocados. Alguns já jogaram o terceiro jogo e aguardam o resultaod dos demais jogos, outros, ainda vão a campo.

1º Suécia – 4 pontos (já jogou)

2º Equador – 4 pontos (já jogou)

3º Bósnia Herzegovína – 4 pontos (já jogou)

4º Paraguai – 4 pontos (já jogou)

5º Senegal – 3 pontos (já jogou)

6º Croácia – 3 pontos (não jogou)

7º Coreia do Sul – 3 pontos (já jogou)

8º Argélia – 3 pontos (não jogou)

9º Escócia – 3 pontos (já jogou)

10º Cabo Verde – 2 pontos (não jogou)

11º Bélgica – 2 pontos (não jogou)

12º RD congos – 1 pontos (não jogou)