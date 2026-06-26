JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 20h00 - 22h30
Copa do Mundo

Copa do Mundo: confira os confrontos da segunda fase

Confrontos começar a ser disputados no domingo (28); Àfrica e Sul e Canadá abrem o mata-mata
Marcelo Bamonte

Marcelo Bamonte e Sarah Américo

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Rafael Riberio/CBF

Com a terceira rodada da fase de grupos chegando ao fim, os confrontos da segunda fase da Copa do Mundo começam a ser desenhados, com alguns duelos já conhecidos, como é o caso do Brasil, que vai enfrentar o Japão na segunda-feira (29), às 14h.

Ao todo, 16 seleções já garantiram vaga na próxima fase, mas, até a noite de sábado (27), as outras 16 vão ser conhecidas. Os confrontos do ’16 avos’ estão marcados para começara a acontecer no domingo, 28 de junho, com o confronto entre África do Sul e Canadá, um fos anfitriões daa competição, junto com Estado Unidos e México.

Essa segunda fase é nova no torneio, começou a valer este ano após o aumento do número de equipes participantes. Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros colocados, totalizando 32 equipes classificadas para a segunda fase.

Confira os confrontos já defindos

Domingo, 28 de junho

  • África do Sul x Canadá – 16h

Segunda-feira, 29 de junho

  • Brasil x Japão – 14h
  • Alemanha x (3º colocado dos grupos A, B, C, D ou F) – 17h30
  • Holanda x Marrocos – 22h

Terça-feira, 30 de junho

  • Costa do Marfim x Noruega – 14h
  • França x (3º colocado dos grupos C, D, F, G ou H) – 18h
  • México x (3º colocado dos grupos C, E, F, H ou I) – 22h

Quarta-feira, 01 de julho

  • Confronto a ser definido – 13h
  • Confronto a ser definido – 17h
  • Estados Unidos x Bósnia e Herzegovína – 21h

Quinta-feira, 02 de julho

  • Confronto a ser definido – 16h
  • Confronto a ser definido – 20h

Sexta-feira, 03 de julho

  • Suíça x (3º colocado dos grupos E, F, G, I ou J) – 00h
  • Austrália x (2º colocado do grupo G) – 15h
  • Argentina x (2º colocado do grupo H ) – 19h
  • Confronto a ser definido – 22h30

Como funciona a segunda fase?

USA - COPA DO MUNDO 2026, NORUEGA X FRANÇA - ESPORTES - ESTADOS UNIDOS - BOSTON - 26/06/2026 - COPA DO MUNDO 2026, NORUEGA X FRANÇA - Dembele jogador do França comemora seu gol durante partida contra o Noruega no estádio Boston Stadium pelo campeonato Copa Do Mundo 2026. 26/06/2026
RODOLFO BUHRER/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na 2ª fase do torneio, de caráter eliminatório, seleções que se enfrentaram na fase de grupos não poderão se reencontrar nos 16-avos de final. A Fifa também distribuiu as equipes pelas chaves considerando o ranking mundial. As quatro seleções mais bem posicionadas — Espanha, Argentina, França e Inglaterra — foram colocadas em lados opostos do chaveamento de forma alternada para evitar confrontos precoces entre as favoritas.

Todos os confrontos eliminatórios serão disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação com dois tempos de 15 minutos. Persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis.

O regulamento disciplinar também sofreu ajustes, o que altera a dinâmica das penalidades que os jogadores podem sofrer durante as partidas. Dois cartões amarelos recebidos em jogos diferentes resultam em suspensão automática no jogo seguinteUm cartão amarelo isolado recebido na fase de grupos não é carregado para o mata-mata, mas suspensões decorrentes de cartão vermelho permanecem válidas. Além disso, os cartões amarelos acumulados são zerados antes das semifinais.

Melhores 3º colocados

Atualmente, 12 seleções disputam as oito vagas entre os terceiros melhores colocados. Alguns já jogaram o terceiro jogo e aguardam o resultaod dos demais jogos, outros, ainda vão a campo.

1º Suécia – 4 pontos (já jogou)

2º Equador – 4 pontos (já jogou)

3º Bósnia Herzegovína – 4 pontos (já jogou)

4º Paraguai – 4 pontos (já jogou)

5º Senegal – 3 pontos (já jogou)

6º Croácia – 3 pontos (não jogou)

7º Coreia do Sul – 3 pontos (já jogou)

8º Argélia – 3 pontos (não jogou)

9º Escócia – 3 pontos (já jogou)

10º Cabo Verde – 2 pontos (não jogou)

11º Bélgica – 2 pontos (não jogou)

12º RD congos – 1 pontos (não jogou)

Assuntos