Copa do Mundo: Egito x Irã acompanhe ao vivo

Egito e Irã ocupam, respectivamente, a primeira e a segundo posição do Grupo G. Os egípcios são os atuais líderes com 4 pontos, conquistados em um empate no primeiro jogo contra a Bélgica, e uma vitória de virada conta a Nova Zelândia na segunda rodada.

A equipe está matematicamente classificada para a próxima fase, porém, para assegurar o primeiro lugar, vai precisar vencer o Irã, que vem de dois empates na competição e agora busca uma vitória para ir à segunda etapa do torneio: o 16 avos.

Os iraniano só dependem de si para avançarem na competição. Se empatar, vai depender do jogo entre Bélgica e Nova Zelândia para saber se continua vivo ou se despede da competição.