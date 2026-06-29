Copa do Mundo: Holanda e Marrocos acompanhe ao vivo

Holanda e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 22h, pela segunda fase da Copa do Mundo. O jogo vai ser realizado no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México.

Holanda chega para o mata-mata da Copa do Mundo vindo de duas vitória na fase de grupo. Estreou na competição com um empate em 2 a 2 contra o Japão, depois goleou a Suécia por 5 a 1, e o último jogo da fase de grupos, que confirmou sua vaga na segunda fase da competição, venceu de 3 a 1 a Tunísia.

Marrocos teve os mesmos resultados que a Holanda. Empatou o primeiro jogo por 1 a 1 com o Brasil, venceu o segundo, contra Escócia por 1 a 0 e no último, diante do Haiti, venceu por 4 a 2.