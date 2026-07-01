Copa do Mundo: Inglaterra x RD congo acompanhe ao vivo

Seleções se enfrentam pela segunda fase da competição e buscam uma vaga nas oitavas de final

A seleção da Inglaterra e a República Democrática do Congo se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 13h (de Brasília), em partida válida pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.

O jogo será disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e marca o início do mata-mata para as duas equipes. Os ingleses avançaram à fase eliminatória após liderarem o Grupo L, enquanto os congoleses garantiram a classificação ao terminarem na segunda colocação do Grupo K, atrás de Portugal.

Agora, as duas seleções disputam uma vaga nas oitavas de final, onde o vencedor enfrentará quem avançar do duelo entre México e Equador.