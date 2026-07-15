Copa do Mundo: que horas é o jogo da Argentina contra a Inglaterra?

Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h, em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo. O jogo acontece no Mercedes-Benz Stadium, nos EUA.

A última partida da Inglaterra, nas quartas de final, foi uma classificação heroica e dramática contra a Noruega, garantida com uma vitória por 2 a 1 na prorrogação no Miami Stadium. Após ver os noruegueses abrirem o placar com Andreas Schjelderup no primeiro tempo, a seleção inglesa buscou o empate nos acréscimos da etapa inicial com um gol de Jude Bellingham. Na prorrogação, a estrela de Bellingham brilhou novamente: o meio-campista aproveitou um rebote do goleiro Nyland após chute de Morgan Rogers e marcou o gol da classificação aos 93 minutos, carimbando a vaga dos Three Lions nas semifinais do torneio.

Já a última partida da Argentina também foi um teste cardíaco que terminou com vitória na prorrogação, batendo a Suíça por 3 a 1 no Kansas City Stadium. Alexis Mac Allister abriu o placar cedo para a Albiceleste, mas os suíços buscaram o empate com Dan Ndoye no segundo tempo, forçando o tempo extra. Com a Suíça jogando com um a menos após a expulsão de Breel Embolo, o brilho individual argentino decidiu o jogo na segunda etapa da prorrogação: Julián Álvarez marcou um verdadeiro golaço de fora da área para desempatar, e Lautaro Martínez fechou o caixão nos acréscimos, assegurando o duelo de gigantes contra a Inglaterra na semifinal.

Onde assistir Inglaterra x Argentina ao vivo

A partida será transmitida pela CazéTV, TV Globo, SporTV e GETV.