Costa do Marfim x Noruega: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
A seleção da Costa do Marfim e a Noruega se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. O jogo acontece no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos, e marca o início do mata-mata para as duas equipes.
Na fase de grupos, a Noruega se classificou em segundo em seu grupo e ficou apenas atrás da França. A seleção venceu com autoridade o Iraque por 4 a 1 e o Senegal por 3 a 2. No último duelo da fase de grupos, porém, o técnico norueguês Ståle Solbakken colocou toda equipe reserva para jogar contra a França e perdeu por 4 a 2.
A Costa do Marfim também classificou em segundo no seu grupo atrás da Alemanha, de quem perdeu por 2 a 1 com um gol no fim do jogo. O time venceu o Equador por 1 a 0 e o também Curaçao por 2 a 0.
Onde assistir Holanda x Marrocos ao vivo
TV Globo, SBT, Sportv, Globoplay, ge TV e NSports CazéTV transmitem a partida ao vivo.