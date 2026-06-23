Cristiano Ronaldo faz gol histórico em goleada de Portugal contra Uzbequistão na Copa

Com os dois gols marcados nesta terça-feira (23), lenda portuguesa se tornou o único jogador da história a marcar em seis edições do Mundial

A seleção de Portugal venceu, nesta terça-feira (23), o Uzbequistão por 5 x 0 e conquistou a primeira vitória na Copa do Mundo 2026. Os três pontos vieram em uma partida histórica para uma lenda do esporte: Cristiano Ronaldo, que fez dois gols e, com isso, se tornou o único jogador da história em marcar em seis edições diferentes do torneio.

Após marcar em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, Cristiano Ronaldo marcou agora na edição de 2026, contra o Uzbequistão. Ele marcou aos sete minutos e aos 38, chegando a 10 gols em Copas do Mundo.

O primeiro tempo foi de ampla superioridade de Portugal. A equipe comandada por Roberto Martínez terminou a etapa inicial com 65% de posse de bola, oito finalizações e vencendo por 3 x 0, construído sem muitas dificuldades.

A seleção de Uzbequistão chegou a marcar aos 28 minutos em um golaço de Ganiev, mas foi anulado pelo VAR.

Já na etapa final, a seleção portuguesa ampliou o placar em um gol contra do zagueiro Khusanov, aos 13 minutos, e em uma bela finalização de Rafael Leão, aos 41 minutos.

Em um modo geral na reta final, os comandados de Roberto Martínez tiveram boa circulação de bola, muita movimentação e sofrendo pouco defensivamente, consolidando a primeira vitória na atual edição.

Portugal volta a campo no próximo sábado (27), às 20h30, contra a Colômbia, em uma decisão do primeiro lugar do grupo K. Já Uzbequistão entra na última rodada no mesmo dia e no mesmo horário, contra Cabo Verde.

Primeiro tempo

O jogo começou da forma como era previsto: Portugal com a posse de bola, empurrando o Uzbequistão para sua área. Logo aos dois minutos, Bruno Fernandes ajeitou para a perna esquerda e finalizou, mas a bola subiu e saiu por cima.

Pouco tempo depois, Cristiano Ronaldo teve a primeira oportunidade. Nuno Mendes disparou pela esquerda, recebeu de João Félix e cruzou para CR7, que não conseguiu alcançar.

Aos 7 minutos, saiu o primeiro gol de Cristiano Ronaldo na atual edição. Viitnha cruzou com perfeição na primeira trave e a lenda portuguesa se antecipou aos zagueiros para bater forte e estufar as redes de Nematov. Com gol, CR7 se tornou o único jogador a marcar em seis Copas do Mundo diferentes.

Portugal chegou ao segundo gol aos 15 minutos. Nuno Mendes cobrou falta na entrada da área no canto de Nematov, que nada pôde fazer.

Uzbequistão chegou a marcar um golaço de fora da área com Ganiev, mas não valeu devido a uma falta de Fayzullaev em João Cancelo na saída de bola de Portugal. O árbitro Jalal Jayed foi chamado pelo VAR, que mostrou a infração.

Ainda deu tempo de Cristiano fazer mais um. Aos 38 minutos, em um grande contra-ataque de Portugal, após atrapalhada na troca de passes de Uzbequistão, Bruno Fernandes acelerou e serviu, na medida, CR7, que, na cara do goleiro, finalizou sem chances para o goleiro uzbeque.

O primeiro tempo terminou com um Portugal melhor coletivamente, com poder de fogo, alta movimentação de seus atacantes e precisão na finalização, características que não aconteceram na estreia, contra a República Democratica do Congo.

Já Uzbequistão teve muitas dificuldades na marcação e deixou muita liberdade para os atacantes portugueses, que não desperdiçaram as oportunidades que apareceram.

Segundo tempo

A etapa final começou com a seleção de Uzbequistão tentando ficar mais com a bola. Aos nove minutos, Shukurov cortou Bruno Fernandes e finalizou da entrada da área. A bola foi desviada em Renato Veiga e saiu para escanteio.

Portugal quase marcou o quarto gol com Cristiano Ronaldo em uma bela jogada ensaiada. CR7 ameaçou cobrar a falta, passou pela bola e recebeu um excelente passe por cobertura de Bruno Fernandes. O goleiro do Uzbequistão precisou se jogar na frente de Cristiano para evitar o gol português.

E saiu o quarto – e contra. Aos 13 minutos, Bruno Fernandes cobrou um escanteio rasteiro, a bola ficou viva na área de Uzbequistão, ninguém afastou, e Khusanov empurrou contra a própria meta. Virou goleada.

Aos 28 minutos, o goleiro de Uzbequistão quase deu um gol de presente para Cristiano Ronaldo. Nematov demorou para dar o chutão e, quando foi espirrar pra frente, entregou a bola para CR7 dentro da área. Ele cortou a marcação, ajeitou para a canhota e finalizou para uma grande defesa do uzbeque.

Ainda teve tempo de Rafael Leão marcar um golaço no ângulo. Bruno Fernandes achou Semedo nas costas da zaga, que cruzou rasteiro. A bola passou por Cristiano Ronaldo, mas não pelo atacante do Milan, que finalizou de primeira.