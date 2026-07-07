Em jogo ruim, Suíça elimina Colômbia na Copa do Mundo após pênaltis

Os europeus pegam agora a Argentina nas quartas de final

Suíça foi mais precisa e impediu o clássico sul-americano nas quartas de final

A Suíça venceu a Colômbia nos pênaltis após empate por 0 a 0, nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Os europeus pegam a Argentina nas quartas de final. O jogo aconteceu no BC Place, em Vancouver, Canadá.

A Suíça chegou à partida depois de passar por um grupo relativamente tranquilo, com Catar, Bósnia e Herzegovina e Canadá. Venceu a Bósnia e o Canadá, mas empatou com o Catar. O time de Murat Yakin eliminou a Argélia na fase de 16-avos por 2 a 0.

A Colômbia, então, seria a primeira seleção realmente forte que os europeus iriam enfrentar. O time do craque Luis Díaz venceu Uzbequistão, RD Congo e empatou em 0 a 0 com Portugal. Gana foi o adversário na fase de 16-avos, que foi eliminada por 1 a 0.

A Suíça começou a partida sem o seu melhor jogador na Copa, Johan Manzambi, que se lesionou durante um treino na última segunda-feira. O jovem de 20 anos tem 3 gols e 2 assistências na competição.

A primeira etapa teve poucas ações ofensivas de ambos os times. Os goleiros Gregor Kobel e Camilo Vargas pouco trabalharam, mas, quando acionados, deram conta do recado.

No segundo tempo, as equipes produziram menos ainda, em jogo que ficou mais brigado que jogado, cheio de faltas e erros de passe. A prorrogação não foi muito melhor, e o jogo partiu para os pênaltis.

Nos pênaltis, a Suíça foi mais precisa e impediu o clássico sul-americano nas quartas de final.

Poucas chances

O jogo começou com poucas chances para ambos os times. O lance mais perigoso foi uma bola levantada na área pela equipe colombiana, mas que parou nas mãos de Gregor Kobel.

Com 20 minutos, Gustavo Puerta obrigou o goleiro suíço a fazer outra defesa em chute cruzado da entrada da área pelo lado esquerdo. Depois da pausa para a hidratação, foi a Suíça que chegou pela primeira vez com período.

Fabian Rieder recebeu passe enfiado e testou Camilo Vargas, que defendeu bem o chute cruzado da esquerda. Mas ficou por isso mesmo.

O primeiro tempo acabou empatado sem gols, com duas finalizações para a Suíça e cinco para a Colômbia.

Jogo sonoleneto

No segundo tempo, Yakin mexeu e colocou o meia Djibril Sow para tentar mudar o cenário da Suíça. Apesar de melhorar o volume ofensivo e finalizar duas vezes, não foi o suficiente para abrir o placar.

A Colômbia teve chance também de sair na frente, mas Luis Suárez pegou muito mal e mandou a bola para fora pelo lado direito. O jogo não mudou muita coisa do primeiro tempo.

Os chutes a gol ainda eram poucos, com a bola ficando bastante na intermediária e muitas faltas. Rigorosamente, as equipes não conseguiam construir ataques que resultassem em finalizações.

A Suíça ficou mais com a bola no final, mas ficou sem o gol. O jogo seguiu para a prorrogação.

Nada tira o 0 do placar

A prorrogação começou como terminou o jogo. No tempo regular, foram cometidas 28 faltas. A Suíça sentiu a falta de Johan Manzambi, e a Colômbia de Luis Díaz, que não estava nos seus dias mais inspirados.

Jhon Lucumí, zagueiro colombiano, quase abriu o placar depois de escanteio cobrado por Díaz, mas mandou a cabeçada no travessão.

Jaminton Campaz, que entrou no segundo tempo, também acertou a trave de Kobel, em arrancada pela direita. O gol da Colômbia ia ficando maduro.

Richard Ríos fez fila, deixando três suíços para trás, passou para Luis Díaz, que foi travado em mais uma finalização.

Indo para a segunda parte da prorrogação, a Suíça ficou tocando a bola, com pouca objetividade. Campaz teve a bola do jogo em contra-ataque, mas finalizou por cima do gol, sozinho contra o goleiro. O jogo seria decidido nos pênaltis.

Pênaltis

Suíça 4×3 Colômbia

Fizeram – Suíça: Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cédric Itten, Rubén Vargas

Colômbia: Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Luis Díaz

Perderam – Suíça: Manuel Akanji

Colômbia: Davinson Sánchez, Cucho Hernández

Nos pênaltis, Davinson Sánchez e Cucho Hernández desperdiçaram suas cobranças. O zagueiro acertou o travessão, e a bola ainda voltou na linha, mas não entrou. Cucho parou nas mãos do bom goleiro Gregor Kobel.

Manuel Akanji também ficou nas mãos de Camilo Vargas, mas não foi o suficiente para tirar a Suíça.

Surpreendentemente, os europeus vão às quartas de final, desafiar os atuais campeões e a lenda Lionel Messi.