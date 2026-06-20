Equador x Curaçao: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Equador e Curaçao se enfrentam neste sábado (20), às 21h (horário de Brasília), no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida pode ser decisiva para as duas seleções na briga por uma vaga nas oitavas de final.
O Equador chega pressionado após estrear com derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim. A seleção comandada por Sebastián Beccacece precisa da vitória para seguir com chances reais de classificação antes do confronto contra a Alemanha na última rodada.
Já Curaçao busca se recuperar após sofrer uma goleada por 7 a 1 para a Alemanha em sua primeira partida em Copas do Mundo. Estreante no torneio, a equipe caribenha tenta conquistar seus primeiros pontos na história da competição e manter viva a esperança de avançar no Grupo E.
Onde assistir Equador x Curaçao ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, com início da transmissão às 21h.