Equador x Curaçao: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Equador e Curaçao se enfrentam pela Copa do Mundo neste sábado (20), às 21h, no Arrowhead Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Moisés Caicedo, da Costa do Marfim, durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo FIFA EUA 2026 entre Costa do Marfim e Equador.

Equador e Curaçao se enfrentam neste sábado (20), às 21h (horário de Brasília), no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida pode ser decisiva para as duas seleções na briga por uma vaga nas oitavas de final.

O Equador chega pressionado após estrear com derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim. A seleção comandada por Sebastián Beccacece precisa da vitória para seguir com chances reais de classificação antes do confronto contra a Alemanha na última rodada.

Já Curaçao busca se recuperar após sofrer uma goleada por 7 a 1 para a Alemanha em sua primeira partida em Copas do Mundo. Estreante no torneio, a equipe caribenha tenta conquistar seus primeiros pontos na história da competição e manter viva a esperança de avançar no Grupo E.

Onde assistir Equador x Curaçao ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, com início da transmissão às 21h.