Escócia vence um valente Haiti e lidera o grupo do Brasil
A Escócia precisou suar para vencer o Haiti por 1 a 0 neste sábado (13) na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026 no Boston Stadium, nos Estados Unidos.
Foi a primeira vitória escocesa em mundiais desde a edição de 1990, na Itália, e não foi nada fácil já que a equipe caribenha, de volta ao torneio depois de 52 anos, teve a chance de empatar nos minutos finais.
O capitão do Aston Villa, John McGinn, frustrou as esperanças do Haiti de conquistar seu primeiro ponto em Copas ao marcar o único gol da partida aos 28 minutos.
Com esse resultado, a Escócia, que disputa sua primeira Copa do Mundo desde a edição de 1998, na França, lidera o Grupo C com 3 pontos, seguida por Marrocos e Brasil, com um ponto cada, enquanto o Haiti é o lanterna, sem pontos.