Espanha campeã: como fica lista dos vencedores da Copa após vitória dos espanhóis

A final da Copa do Mundo de 2026 coroou a Espanha como campeã mundial pela segunda vez. Agora, os espanhóis mudam de posição na lista de maiores vencedores da maior competição de seleções do mundo.

Veja a lista:

Brasil – 5 (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha – 4 (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália – 4 (1934, 1938, 1982 e 2006)

Argentina – 3 (1978, 1986 e 2022)

Espanha – 2 (2010 e 2026)

França – 2 (1998 e 2018)

Uruguai – 2 (1930 e 1950)

Como foi o jogo

A Scaloneta fez um dos seus piores jogos da Copa. Não viu a cor da bola, correu atrás de Lamine Yamal e companhia, teve um jogador expulso e foi batida na prorrogação em um gol que parecia inevitável. Messi encerrou sua última partida com a camisa da seleção argentina, lembrando aquele que não ganhava nada pelo país e era muito criticado.

A Espanha fez uma campanha irretocável até a final. Se o time de Luis De La Fuente não encanta, ele é extremamente efetivo. Controlando a posse de bola, “La Fúria” levou apenas um gol em toda a competição, nas quartas de final, contra a Bélgica. Depois de um empate com Cabo Verde na primeira rodada, o time se azeitou e não perdeu desde então, inclusive derrubando a favoritíssima França na semifinal, por 2 a 0, sem dar chance para a constelação de Didier Deschamps.

Já a Argentina viveu grandes emoções para disputar a taça. Virou jogos, marcou nos últimos minutos em praticamente todos os jogos eliminatórios, jogou prorrogações. O objetivo era claro. Um time que não poderia deixar Lionel Messi se despedir da maior competição do futebol sem poder disputar novamente a final. Um grupo que não queria se separar e parecia ainda comemorar um pouco o título de 2022.

Se a Espanha tinha a melhor defesa, a Argentina tinha o segundo melhor ataque. Foram 19 gols marcados em oito partidas. Na primeira etapa, apesar do domínio espanhol, que teve 65% de posse de bola, finalizou apenas três vezes. A Argentina não conseguiu jogar no contra-ataque e nem chegou a finalizar. Messi ficou bem apagado. Tudo igual na primeira etapa.

No segundo tempo, a Espanha manteve a posse e o controle da partida. Marínez terminou o jogo no tempo regular com diversas defesas difíceis, inclusive no último minuto da etapa, sendo o melhor jogador da Argentina.