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Internauta ‘previu’ em 2022 queda do Brasil para Noruega na Copa de 2026

Após derrota para Croácia no Mundial do Catar, um usuário publicou no X que a Seleção Brasileira teria 'uma eliminação igualmente bizarra' para a equipe norueguesa

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Brasil foi eliminado para Noruega WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma publicação de um usuário no X (ex-Twitter) ganhou repercussão depois da derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Na postagem, o internauta “previu” a eliminação da Seleção Brasileira.

Na publicação, o usuário identificado como “Custódio” republicou outra postagem que falava sobre o gol de empate da Croácia contra o Brasil na Copa do Mundo 2022. Na republicação, ele escreveu: “Isso aqui vai martelar minha cabeça pelos próximos 4 anos até uma eliminação igualmente bizarra pra Noruega na Copa de 2026”.

A publicação foi feita em 9 de dezembro de 2022. Data do jogo entre Brasil e Croácia pelas quartas de final do Mundial no Catar. Neymar marcou no primeiro tempo da prorrogação. Com bola desviada em Marquinhos, Petkovic descontou e levou a decisão aos pênaltis. Por 4 a 2 nas penalidades, a Seleção Brasileira se despediu do torneio.

Já no domingo (5), o Brasil viu a Haaland marcar dois para Noruega. Do lado brasileiro, Neymar descontou com gol de pênalti nos acréscimos.

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