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Espanha x Arábia Saudita: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

A atual campeã europeia chega sob forte cobrança

Jovem Pan

Jogador Lamine Yamal da Seleção da Espanha
Jogador Lamine Yamal da Seleção da Espanha Biso, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

Espanha e Arábia Saudita se enfrentam neste domingo (21) no Mercedes-Benz Stadium, nos EUA, às 13h, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026.

A atual campeã europeia chega sob forte cobrança. Na estreia contra Cabo Verde, a Fúria teve o controle absoluto das ações e disparou 27 finalizações, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Já os sauditas confiantes após arrancarem um empate por 1 a 1 contra o Uruguai em Miami.

Onde assistir Espanha x Arábia Saudita ao vivo

A partida será transmitida pela Cazé TV.

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