Espanha x Arábia Saudita: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Espanha e Arábia Saudita se enfrentam neste domingo (21) no Mercedes-Benz Stadium, nos EUA, às 13h, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026.
A atual campeã europeia chega sob forte cobrança. Na estreia contra Cabo Verde, a Fúria teve o controle absoluto das ações e disparou 27 finalizações, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Já os sauditas confiantes após arrancarem um empate por 1 a 1 contra o Uruguai em Miami.
Onde assistir Espanha x Arábia Saudita ao vivo
A partida será transmitida pela Cazé TV.