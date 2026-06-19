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Estrelas do tri e penta, hat trick e 7 a 1: Brasil goleou Haiti em todos duelos

Seleção brasileira enfreta os haitianos nesta sexta-feira (19) pela Copa do Mundo 2026 com saldo de 17 gols sobre os adversários

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Ronaldinho Gaúcho em amistoso do Brasil contra Haiti, em 2004
Ronaldinho Gaúcho fez hat trick no "Jogo da Paz" SEBASTIÃO MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE

O Brasil enfrenta nesta sexta-feira (19) o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Diante de um retrospecto de 100% de aproveitamento, mais saldo de 17 gols, a Seleção Brasileira chega para o confronto com boas chances de reverter o empate na estreia contra o Marrocos para alavancar a classificação para a etapa mata-mata do Mundial.

As seleções do Brasil e do Haiti duelaram em três ocasiões: 1974, 2004 e 2016. Os dois primeiros encontros foram em amistosos preparatórios, enquanto a última partida foi válida pela Copa América.

Em 21 de abril de 1974, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi palco da goleada brasileira de 4 a 0. Sob o comando do técnico Zagallo, Paulo Cézar Caju, Rivellino, Marinho Chagas e Edu balançaram a rede para o Brasil. Dos “Heróis do Tri”, também enfrentaram os haitianos: Clodoaldo, Jairzinho, Piazza e Zé Maria.

O Brasil e o Haiti voltaram a duelar em 18 de agosto de 2004. Conhecida como “Jogo da Paz”, a partida foi disputada em Porto Príncipe durante a guerra civil no país. Como iniciativa de pacificação, ingressos para o jogo foram oferecidos em troca de armas.

Com estrelas do penta, a Seleção Brasileira emplacou uma goleada de 6 a 0 nos haitianos. Ronaldinho Gaúcho fez hat trick. Roger marcou dois. Já Nilmar fechou a festa do Brasil aos 89 minutos.

Em confronto pela Copa América de 2016, o Brasil impôs uma nova goleada de 7 a 1 ao Haiti. Philippe Coutinho fez hat trick. Os outros gols brasileiros partiram dos pés de Gabriel Barbosa, Lucas Lima e Renato Augusto.

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