EUA x Bósnia e Herzegovina: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

EUA x Bósnia e Herzegovina se enfrentam pela fase de 16-avos nesta quarta-feira, às 21h, no Levi's Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

EUA x Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta quarta-feira, dia 1º, às 21h, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Estados Unidos, em partida válida pela fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026.

Os Estados Unidos se classificaram em primeiro lugar no Grupo D, após vencer o Paraguai na estreia por 4 a 1, a Austrália por 2 a 0 e uma derrota para a já eliminada Turquia por 3 a 2 com o time reserva.

Já a Bósnia e Herzegovina se classificou em terceiro lugar, depois de empatar com o Canadá em 1 a 1, perder para a Suíça por 4 a 1 e vencer o Catar por 3 a 1.

Onde assistir EUA x Bósnia e Herzegovina ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 21h.