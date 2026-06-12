EUA x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Estados Unidos e Paraguai se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo do Grupo D da Copa do Mundo nesta sexta-feira (12), às 22h

Estados Unidos e Paraguai fazem nesta sexta-feira (12) sua estreia na Copa do Mundo. A partida será realizada às 22h e vai acontecer no SoFi Stadium, localizado em Los Angeles, na Califórnia.

A seleção sede, que está em sua 12ª participação no torneio, busca em 2026, jogando em casa, fazer a sua melhor campanha na competição. Até hoje, o mais longe que os Estados Unidos conseguiram chegar foi a 3ª colocação na Copa de 1930, a primeira delas. Desde então, sua melhor campanha foi em 2002, quando chegou às quartas de final da competição, mas foram eliminados pela Alemanha ao serem derrotados por 1 a 0.

Já o Paraguai, que voltou à Copa do Mundo depois de 16 anos, vai para sua 9ª participação. A equipe conta com sete jogadores que atuam no Brasil em seu elenco:

Gustavo Gómez: Zagueiro e capitão da seleção (Palmeiras)

Maurício: Meio-campista recém-naturalizado (Palmeiras)

Ramón Sosa: Atacante/Meia (Palmeiras)

Damián Bobadilla: Meio-campista (São Paulo)

Fabián Balbuena: Zagueiro (Grêmio)

Júnior Alonso: Zagueiro (Atlético-MG)

Isidro Pitta: Atacante (Red Bull Bragantino)

Até hoje, a melhor campanha do Paraguai foi às quartas de final em 2010, na África do Sul. Na ocasião, foram eliminados pela campeã Espanha em um confronto equilibrado de 1 a 0.

Onde assistir México x Sérvia ao vivo

A partida será transmitida pela Jovem Pan no rádio e no Youtube. Com. imagens, o jogo entre Estados Unidos e Paraguai terá transmissão da CazéTV, Globo, getv, Sportv, Nsports e SBT.