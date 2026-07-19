Ferran Torres diz que era o ‘destino’ da Espanha ser campeã da Copa

O camisa 7 marcou o gol da vitória na prorrogação da partida, no segundo tempo

Ferran Torres, o grande herói da conquista espanhola da Copa do Mundo, disse que era o “destino” da seleção vencer a competição, neste domingo (19), em Nova Jersey, Estados Unidos.

O camisa 7 marcou o gol da vitória na prorrogação da partida, no segundo tempo, depois de Nico Williams passar para ele de cabeça, sozinho, marcar o tento que deu o bicampeonato à Espanha com um chutasso sem chance de defesa para DIbu Martínez.

É dos 26 jogadores aqui esse gol. Acho que o destino estava escrito, estava feito para que a gente ganhasse. Ferran Torres

A declaração foi dada logo depois da partida, ainda à beira de campo. Ferran também disse que, como todo final, foi um jogo difícil, ainda mais contra Lionel Messi, mas que só dependeram de si mesmos.

O atacante ainda disse que foi criticado ao longo do mundial, e que o gol foi uma “liberação”, e repetiu que o destino estava escrito.

Luis De La Fuente, técnico da Espanha, disse que estava muito orgulhoso de seu time e dessa geração, que cresceu com a ideia de jogo apresentada pelos times espanhóis desde a Copa de 2010 e o tik-taka. “Para todo mundo que acompanhou a gente nesse trajeto, para mim é uma honra”, disse.

“Estou muito emocionado agora. Os jogadores me diziam: ‘Mister, ganhamos tudo’. E é verdade. Eles são uma geração de jogadores que servem de exemplo para o esporte e para a juventude da Espanha. Juntos, somos mais fortes!” Luis De La Fuente

Sobre a final, decidida por um gol de Ferran Torres na prorrogação, De la Fuente considerou o resultado “justo”.

“O que tinha de acontecer, aconteceu. Foi justo a Espanha vencer hoje”, opinou.

“O jogo deveria ter sido decidido antes. Grandes defesas de Dibu (Martínez, goleiro da Argentina) nos impediram de sair na frente mais cedo. Tivemos dificuldades mesmo com a vantagem numérica, é uma final de Copa do Mundo. No fim das contas, passamos por quatro ou cinco minutos de muita tensão”, reconheceu.

*Com informações da AFP