Fifa suspende por 5 jogos atleta do Catar que quebrou perna de jogador canadense na Copa

O comunicado oficial foi divulgado logo antes do jogo entre a seleção catari e a Bósnia e Herzegovina; medida já começou a valer para esta partida

A Fifa suspendeu por cinco jogos, nesta quarta-feira (24), o volante do Catar Assim Madibo após sua expulsão na última partida contra o Canadá por fazer uma falta em Ismaël Koné, que ocasionou uma fratura na perna do jogador canadense. O confronto aconteceu na última quinta-feira (18). “Suspensão de 5 jogos por violação do artigo 14.1.e (jogo sujo grave) do Código Disciplinar da Fifa”, comunicou a Federação.

O lance aconteceu logo no início do segundo tempo em disputa pela bola. O Canadá venceu a partida por 6 a 0. Após a entrada do meio-campista catari Madibo em Koné, o jogador canadense caiu no gramado e seus companheiros foram atrás do árbitro Cristián Garay. Madibo foi expulso pela gravidade do caso. Os atletas do Canadá se reuniram em um círculo que teve o atacante Jonathan David chorando. Koné saiu de maca e acenou para os torcedores.

O jogo estava em 3 a 0 quando a lesão aconteceu. Na comemoração do quarto gol, o atleta Saliba pegou a camisa 8 de Koné e mostrou para a arquibancada.

Suspenso por cinco jogos em partidas oficiais da seleção do Catar, Madibo ainda pode recorrer desta decisão.

Em comunicado oficial, logo antes do jogo do Catar contra a Bósnia e Herzegovina nesta quarta-feira, a Fifa disse que a suspensão já começa a valer para a partida e hoje. “A suspensão será cumprida na(s) próxima(s) partida(s) da seleção do Catar na Copa do Mundo da Fifa e de acordo com o art. 69 do Código Disciplinar da Fifa. A decisão está sujeita a recurso perante o Comitê de Apelação da FIFA”, escreveu.