França x Suécia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

A seleção que vencer o confronto nesta terça-feira (30) vai enfrentar o Alemanha ou Paraguai nas oitavas de final

A seleção da França e a Suécia se enfrentam nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília), em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. O jogo acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e marca o início do mata-mata para as duas equipes.

Na fase de grupos, a França tem 100% de aproveitamento classificada em primeiro do Grupo I. Na fase de grupos, os europeus derrotaram Senegal, Iraque e Noruega.

Já a Suécia conseguiu se classificar como um dos oito melhores terceiros colocados com apenas três pontos conquistados. Na primeira fase da competição, os suecos venceram a Tunísia, empataram com o Japão e perderam para a Holanda.

Onde assistir França x Suécia ao vivo

TV Globo, Sportv e CazéTV (Youtube) transmitem a partida ao vivo.