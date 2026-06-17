Gana marca nos acréscimos contra Panamá e conquista 1ª vitória em Copas do Mundo
A seleção de Gana venceu o Panamá por 1 a 0 nos últimos instantes nesta quarta-feira (17) em Toronto, no Canadá, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026 e ficou mais perto da classificação para a segunda fase do torneio. O herói da noite foi Caleb Yirenkyi, que marcou o gol do triunfo nos acréscimos (90+5′).
Com este resultado, os ‘Black Stars’ estão agora em segundo lugar no Grupo L, atrás da grande favorita Inglaterra, que tem um saldo superior após ter vencido, mais cedo, a Croácia por 4 a 2 em Dallas. O Panamá vai enfrentar a Croácia na terça-feira (23) pela segunda rodada, também em Toronto, enquanto Gana jogará contra a Inglaterra no mesmo dia, em Boston.
Esta é a segunda participação da nação centro-americana na Copa do Mundo, após sua estreia na Rússia em 2018, quando perdeu todas as três partidas que disputou. O Panamá dominou a posse de bola, saindo jogando desde a defesa e alternando o jogo pelo meio com ataques pelas laterais, contra um adversário que se manteve bem organizado e apostou em transições rápidas, aproveitando a velocidade de seus jogadores.
A partida ganhou em emoção e oportunidades para ambos os lados no segundo tempo, à medida que Gana adiantou suas linhas e passou a oferecer maior perigo. Até que nos acréscimos, Yirenkyi empurrou para o fundo da rede um cruzamento rasteiro de Brandon Thomas-Asante, que avançou em velocidade num contra-ataque fulminante.